https://sputnikarabic.ae/20221215/مصادر-دبلوماسية-الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-التاسعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1071245551.html

الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس، الموافقة مبدئيا على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T20:32+0000

2022-12-15T20:32+0000

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وقالت بعثة التشيك التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه "تمت الموافقة من حيث المبدأ على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا".وأضافت أن "هذه الحزمة هي الثالثة خلال رئاسة التشيك للاتحاد الأوروبي".ومن المتوقع الانتهاء من الإجراءات النهائية لتنفيذ حزمة العقوبات يوم الجمعة، وبعد ذلك يجب نشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد، ثم تدخل حيز التنفيذ.الموافقة المبدئية بالإجماع على التدابير التقييدية من قبل الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي إلزامية وهي واحدة من أهم الإجراءات في الموافقة على كل حزمة عقوبات جديدة. ويتبع ذلك موافقة دول الاتحاد على المستوى الوزاري، وبعد ذلك يجب نشر القرارات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.يذكر أنه منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد موسكو. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، وفقا للرئيس الروسي، لم يكن من الممكن تقويض الاستقرار الاقتصادي لبلاده، في حين ورطت أوروبا نفسها في مأزق العقوبات.

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