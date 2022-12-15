https://sputnikarabic.ae/20221215/معلق-رياضي-مغربي-منتخب-وطننا-دخل-التاريخ-من-أبوابه-الواسعة-1071237428.html
محلل رياضي مغربي: منتخب وطننا دخل التاريخ من أبوابه الواسعة
محلل رياضي مغربي: منتخب وطننا دخل التاريخ من أبوابه الواسعة
نناقش في هذه الحلقة: المنتخب الفرنسي يتأهل لنهائي كأس العالم على حساب "أسود الأطلس"، إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية، الحدود بين صربيا وكوسوفو في توتر... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T14:55+0000
2022-12-15T14:55+0000
2022-12-15T14:56+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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معلّق رياضي مغربي: منتخب وطننا دخل التاريخ من أبوابه الواسعة
معلّق رياضي مغربي: منتخب وطننا دخل التاريخ من أبوابه الواسعة
جماهير من كل الدّول العربية ومئات الملايين من الشعوب العربية وقفت يدا واحدة تحيّي وتشجّع أسود الأطلس، الذين أوصلوا العلم المغربي وكلمة العرب إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة، مردّدين بصوت واحد "أسود الأطلس شرفتونا".برنامج "حصاد الأسبوع" تواصل مع المحلّل الرياضي أمين بيروك، رئيس تحرير الإذاعة المغربية "راديو مارس"، وقال لنا:وأشار بيروك إلى أنّخبير عسكري: أمريكا خسرت في كل ما راهنت عليه وقدّمت أوروبا كأضحيةقصف مستمر تتعرض له جمهورية دونيتسك الشعبية من قبل القوات الأوكرانية، حيث سقطت عليها اليوم الخميس، 40 قذيفة صاروخية من طراز غراد. وترافق ذلك مع حملة إعلامية في الولايات المتحدة حول إمكانية إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية وقنابل ذكية يمكنها ضرب المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود لـ "حصاد الأسبوع":وأشار العميد علي مقصود إلى أنّالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
محلل رياضي مغربي: منتخب وطننا دخل التاريخ من أبوابه الواسعة
14:55 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 14:56 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: المنتخب الفرنسي يتأهل لنهائي كأس العالم على حساب "أسود الأطلس"، إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية، الحدود بين صربيا وكوسوفو في توتر متصاعد، بيان أمريكي رسمي بعد مقتل فتاة فلسطينية برصاص جندي إسرائيلي، "أرامكو" السعودية تبحث مع مستثمرين مشروع غاز بقيمة 110 مليارات دولار، العبودية في موريتانيا، الوضع المأساوي للحراطين.
جماهير من كل الدّول العربية ومئات الملايين من الشعوب العربية وقفت يدا واحدة تحيّي وتشجّع أسود الأطلس، الذين أوصلوا العلم المغربي وكلمة العرب إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة، مردّدين بصوت واحد "أسود الأطلس شرفتونا".
برنامج "حصاد الأسبوع" تواصل مع المحلّل الرياضي أمين بيروك، رئيس تحرير الإذاعة المغربية "راديو مارس"، وقال لنا:
"أظن أن خطة المدرب وليد الركراكي كانت مبنية على عاملين، أولا تنشيط دفاعي جديد مختلف عن المباريات السابقة، وكذلك قوة المنتخب الفرنسي على الأطراف، هذه الخطة تبعثرت أوراقها من خلال تسجيل الهدف الأول في الخمس دقائق الأولى من المباراة، كانت هناك فرص كثيرة للمنتخب المغربي للتسجيل وأظن أن هناك تحيّز في التحكيم، من خلال التغاضي على الأقل على إعطاء ضربة جزاء إن لم نقل أنهما ضربتي جزاء، ولكن منختبنا واجه بطل العالم بنجومه وأعطى صورة جيدة عن الكرة المغربية".
"العامل البدني كان له تأثير كبير، أظن أن المنتخب الفرنسي استطاع أن يقوم بعامل المداورة من خلال لقاء المجموعات حينما غيّر تسع لاعبين أساسيين، على عكس المنتخب المغربي الذي لعب تقريبا بنفس التشكيلة، وأيضا العامل العصبي، لأن المباراة أمام إسبانيا كانت حاسمة والمباراة أمام البرتغال استنزفت قوى المغاربة، وهناك جزئيات بسيطة يجب التعامل معها في المستقبل، مثل تواجد دكّة بدلاء من نفس قيمة اللاعبين الأساسيين وإراحة بعض العناصر التي لها دور أساسي في المنتخب الوطني".
خبير عسكري: أمريكا خسرت في كل ما راهنت عليه وقدّمت أوروبا كأضحية
قصف مستمر تتعرض له جمهورية دونيتسك الشعبية من قبل القوات الأوكرانية، حيث سقطت عليها اليوم الخميس، 40 قذيفة صاروخية من طراز غراد. وترافق ذلك مع حملة إعلامية في الولايات المتحدة حول إمكانية إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية وقنابل ذكية يمكنها ضرب المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة.
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود لـ "حصاد الأسبوع":
"إنّ أمريكا خسرت في هذه الأزمة الروسية- الأوكرانية كل ما راهنت عليه منذ البداية، ولذلك تريد من خلال هذا التصعيد والدعم العسكري والمالي أن تكون هذه التحركات باتجاه طاولة التفاوضات ورفع العقوبات عن روسيا وإعادة العلاقات من موقع القوة وليس من موقع المهزوم لأن محاولات أوكرانيا لتحقيق أي إنجاز رغم كل الخيبات والفشل".
وأشار العميد علي مقصود إلى أنّ
"دول الاتحاد الأوروبي بدأت تعيش حالة من السخط مع الذعر والخوف الذي دخل نفوس المواطنين، ولا شكّ بأن اليقظة الأوروبية قد بدأت في هذه اللحظة، هناك استراتيجية لأوروبا وألمانيا التي أدركت بأن أمريكا فعلا قدّمت أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي كأضحية على مسبح الجغرافيا الأوكرانية حتى تبقى مهيمة وتولهم إلى مرحلة من الإنهاك الاقتصاد العسكري والمالي وحتى الاجتماعي لتبقى صاحبة النفوذ الأكبر، وحتى تهشّم العلاقات أيضا مع روسيا، وفي الحقيقة الشعب هو من يدفع الثمن في دول الاتحاد الأوروبي".
التفاصيل في الملف الصوتي...