https://sputnikarabic.ae/20221215/مقتل-مراهق-في-مونبلييه-بعد-فوز-فرنسا-في-نصف-نهائي-المونديال-1071218722.html

مقتل مراهق في مونبلييه بعد فوز فرنسا في نصف نهائي المونديال

مقتل مراهق في مونبلييه بعد فوز فرنسا في نصف نهائي المونديال

أعلنت السلطات المحلية الفرنسية، اليوم الخميس، أن مراهقا لقي مصرعه في مدينة مونبلييه الفرنسية أثناء اضطرابات أعقبت مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T08:23+0000

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سبوتنيك. ونُقل المراهق إلى المستشفى بعد أن صدمته سيارة أجرة؛ ومع ذلك، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، فيما قالت السلطات في بيان إن سائق السيارة الأجرة فر من مكان الحادث، لكن تم العثور على سيارته بالفعل، وإن الشرطة تحقق في الحادث، يشار إلى الضحية يبلغ من العمر 14 عاما، وفقًا لما ذكرته محطة BFMTV الفرنسية.وكان مقطع فيديو يوثق الحادث قد انتشر لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر السائق وهو يقوم بعض التحركات المفاجئة، ثم دهس الصبي الصغير، بينما كان يحاول تفادي مجموعة من الأشخاص الذين أحاطوا بالسيارة في محاولة لتمزيق العلم الفرنسي الذي كان يتدلى من النافذة.يذكر أن منتخب فرنسا كان قد أنهى آمال نظيره المغربي في العبور لنهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على "أسود الأطلس" بهدفين دون رد مساء أمس الأربعاء.وأحرز ثيو هيرنانديز الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز راندال كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب "الديوك" في الدقيقة الـ 79.وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل، ولتحديد صاحب المركز الثالث، يواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت القادم.

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