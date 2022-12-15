https://sputnikarabic.ae/20221215/مقتل-نائب-مدير-شرطة-معان-جنوبي-الأردن-إثر-تعرضه-لطلق-ناري-خلال-الاحتجاجات-على-رفع-أسعار-المحروقات-1071247783.html
مقتل ضابط كبير جنوبي الأردن إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات
مقتل ضابط كبير جنوبي الأردن إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات
أفادت وكالة الأنباء الأردينة، مساء الخميس، بمقتل نائب مدير شرطة معان جنوبي الأردن، إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T22:49+0000
2022-12-15T22:49+0000
2022-12-15T23:27+0000
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102128/84/1021288452_0:199:3393:2108_1920x0_80_0_0_a48c629443637db3283342bee54e2339.jpg
ونعت مديرية الأمن العام، العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.واندلعت أعمال شغب في منطقة الحسينية ومدن أخرى جنوبي الأردن احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.ياتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.وتزداد أزمة إضراب قطاع الشاحنات والنقل حيث توسعت صور الإضراب لتصل إلى مجمعات رئيسية لحافلات النقل العام وأصحاب التكاسي الصفراء في العاصمة، فيما لم ينجح قرار حكومي في زيادة دعم الحافلات وخطوط النقل (السرافيس) والتكاسي الصفراء في تهدئة أزمة الإضراب الذي تشهده محافظات من المملكة، ليتواصل إضراب سائقي الشاحنات في جنوب المملكة، وفقا لـ"لشرق الأوسط".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102128/84/1021288452_159:0:3234:2306_1920x0_80_0_0_ca86b52cc0f10633b9f569bc06579766.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
مقتل ضابط كبير جنوبي الأردن إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات
22:49 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 23:27 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الأردينة، مساء الخميس، بمقتل نائب مدير شرطة معان جنوبي الأردن، إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
ونعت مديرية الأمن العام، العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.
واندلعت أعمال شغب في منطقة الحسينية ومدن أخرى جنوبي الأردن احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.
ياتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.
وتزداد أزمة إضراب قطاع الشاحنات والنقل
حيث توسعت صور الإضراب لتصل إلى مجمعات رئيسية لحافلات النقل العام وأصحاب التكاسي الصفراء في العاصمة، فيما لم ينجح قرار حكومي في زيادة دعم الحافلات وخطوط النقل (السرافيس) والتكاسي الصفراء في تهدئة أزمة الإضراب الذي تشهده محافظات من المملكة، ليتواصل إضراب سائقي الشاحنات في جنوب المملكة، وفقا لـ"لشرق الأوسط".