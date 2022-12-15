https://sputnikarabic.ae/20221215/مقتل-31-شخصا-بسبب-تناولهم-خمور-ملوثة-في-الهند-1071238996.html

مقتل 31 شخصا بسبب تناولهم خمور ملوثة في الهند

مقتل 31 شخصا بسبب تناولهم خمور ملوثة في الهند

قال مسؤول هندي منتخب بارز، اليوم الخميس، إن 31 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم ونقل 20 آخرون إلى المستشفى في حالة خطرة بعد مزاعم بتناولهم خمور ملوثة تباع دون ترخيص... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

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وحدثت الوفاة يومي الثلاثاء والأربعاء، و ينتمي الضحايا لثلاث قرى في منطقة ساران بولاية بيهار، حيث يحظر تصنيع وبيع واستهلاك الخمور، بحسب "الأسوشيتدبرس".وتم الإبلاغ عن الوفيات في مستشفى حكومي، حيث تم نقل المرضى من قبل أسرهم، حسبما ذكر مدير المستشفى إس دي سينها.ويحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في ولاية بيهار في عام 2016 بعد أن شنت المجموعات النسائية حملة ضد العمال الفقراء الذين يبذرون دخلهم الضئيل في الشرب.وقال ضابط الشرطة سانتوش كومار إن العديد من المرضى العشرين الذين دخلوا المستشفى فقدوا بصرهم.نظم العديد من أحزاب المعارضة، احتجاجات يوم الخميس خارج مبنى المجلس التشريعي للولاية للمطالبة بإلغاء حظر المشروبات الكحولية في الولاية وتقديم بعض التعويضات المالية للأسر المنكوبة.

https://sputnikarabic.ae/20210515/وفيات-كورونا-اليومية-في-الهند-تقترب-من-4000-ومنظمة-الصحة-تحذر-1048973592.html

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