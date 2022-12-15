https://sputnikarabic.ae/20221215/من-هو-أبو-عجيلة-الذي-أثار-تسليمه-لأمريكا-زلزالا-سياسيا-في-ليبيا-1071225128.html
من هو أبو عجيلة الذي أثار تسليمه لأمريكا زلزالا سياسيا في ليبيا؟
من هو أبو عجيلة الذي أثار تسليمه لأمريكا زلزالا سياسيا في ليبيا؟
عاد أبو عجيلة مسعود، بعد سنوات لإثارة جدل سياسي داخل ليبيا بعد أن سلمته حكومة "الوحدة الوطنية الليبية" إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي اتهمته في وقت سابق... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T10:53+0000
2022-12-15T10:53+0000
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من هو أبو عجيلة الذي أثار تسليمه لأمريكا زلزالا سياسيا في ليبيا؟
10:53 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 10:54 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
عاد أبو عجيلة مسعود، بعد سنوات لإثارة جدل سياسي داخل ليبيا بعد أن سلمته حكومة "الوحدة الوطنية الليبية" إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي اتهمته في وقت سابق بالتورط في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا عام 1988.