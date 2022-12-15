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https://sputnikarabic.ae/20221215/من-هو-أبو-عجيلة-الذي-أثار-تسليمه-لأمريكا-زلزالا-سياسيا-في-ليبيا-1071225128.html
من هو أبو عجيلة الذي أثار تسليمه لأمريكا زلزالا سياسيا في ليبيا؟
من هو أبو عجيلة الذي أثار تسليمه لأمريكا زلزالا سياسيا في ليبيا؟
عاد أبو عجيلة مسعود، بعد سنوات لإثارة جدل سياسي داخل ليبيا بعد أن سلمته حكومة "الوحدة الوطنية الليبية" إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي اتهمته في وقت سابق... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

من هو أبو عجيلة الذي أثار تسليمه لأمريكا زلزالا سياسيا في ليبيا؟

10:53 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 10:54 GMT 15.12.2022)
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عاد أبو عجيلة مسعود، بعد سنوات لإثارة جدل سياسي داخل ليبيا بعد أن سلمته حكومة "الوحدة الوطنية الليبية" إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي اتهمته في وقت سابق بالتورط في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا عام 1988.
من هو أبو عجيلة الذي أثار تسليمه لأمريكا زلزالا سياسيا في ليبيا؟ - سبوتنيك عربي
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Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:32 GMT
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