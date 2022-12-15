https://sputnikarabic.ae/20221215/وزارة-الخزانة-الأمريكية-توسع-قائمة-العقوبات-على-الكيانات-الروسية-1071240813.html
وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على الكيانات الروسية
وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على الكيانات الروسية
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وسّعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل بنوك "في تي بي"، "وروسبنك"، "وإنترروس"، والشركات... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T16:43+0000
2022-12-15T16:43+0000
2022-12-15T16:43+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتشمل قائمة العقوبات المحدثة نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوؤسوف، ورئيس شركة السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزروف، ورجل الأعمال فلاديمير بوتانين وأقاربه، بمن فيهم ابنته وزوجته.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في 9 ديسمبر/ كانون الثاني، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في هذين البلدين.وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجزء الرئيسي من العقوبات المتوقعة سيتم فرضه وفقًا لما يسمى بقانون "ماغنيتسكي".ويتعلق الجزء الآخر من العقوبات بطائرات إيرانية دون طيار يُزعم أنها متمركزة على الأراضي الروسية، وهو ما نفته روسيا مرارًا، والصيد غير القانوني في المحيط الهادئ، الذي تتهم واشنطن بكين بدعمه.
https://sputnikarabic.ae/20221215/بوتين-الروبل-الروسي-أصبح-من-أقوى-العملات-عالميا-1071231088.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على الكيانات الروسية
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وسّعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل بنوك "في تي بي"، "وروسبنك"، "وإنترروس"، والشركات ذات الصلة بهم، وبعض والمسؤولين الروس والمحافظين والأفراد.
وتشمل قائمة العقوبات المحدثة نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوؤسوف، ورئيس شركة السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزروف، ورجل الأعمال فلاديمير بوتانين وأقاربه، بمن فيهم ابنته وزوجته.
كما شملت القائمة حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، وحاكم مقاطعة تشيليابينسك أليكسي تيكسلر، وحاكم مقاطعة كراسنويارسك ألكسندر أوس، وحاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، وحاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، ورئيس مقاطعة كالينينغراد أنتون أليخانوف وقادة إقليميين آخرين في روسيا.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في 9 ديسمبر/ كانون الثاني، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في هذين البلدين.
وقالت الصحيفة
الأمريكية إن الجزء الرئيسي من العقوبات المتوقعة سيتم فرضه وفقًا لما يسمى بقانون "ماغنيتسكي".
ويتعلق الجزء الآخر من العقوبات بطائرات إيرانية دون طيار يُزعم أنها متمركزة على الأراضي الروسية، وهو ما نفته روسيا مرارًا، والصيد غير القانوني في المحيط الهادئ، الذي تتهم واشنطن بكين بدعمه.