عربي
https://sputnikarabic.ae/20221215/وزارة-الخزانة-الأمريكية-توسع-قائمة-العقوبات-على-الكيانات-الروسية-1071240813.html
وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على الكيانات الروسية
وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على الكيانات الروسية
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وسّعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل بنوك "في تي بي"، "وروسبنك"، "وإنترروس"، والشركات... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T16:43+0000
2022-12-15T16:43+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
وتشمل قائمة العقوبات المحدثة نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوؤسوف، ورئيس شركة السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزروف، ورجل الأعمال فلاديمير بوتانين وأقاربه، بمن فيهم ابنته وزوجته.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في 9 ديسمبر/ كانون الثاني، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في هذين البلدين.وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجزء الرئيسي من العقوبات المتوقعة سيتم فرضه وفقًا لما يسمى بقانون "ماغنيتسكي".ويتعلق الجزء الآخر من العقوبات بطائرات إيرانية دون طيار يُزعم أنها متمركزة على الأراضي الروسية، وهو ما نفته روسيا مرارًا، والصيد غير القانوني في المحيط الهادئ، الذي تتهم واشنطن بكين بدعمه.
https://sputnikarabic.ae/20221215/بوتين-الروبل-الروسي-أصبح-من-أقوى-العملات-عالميا-1071231088.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على الكيانات الروسية

16:43 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وسّعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل بنوك "في تي بي"، "وروسبنك"، "وإنترروس"، والشركات ذات الصلة بهم، وبعض والمسؤولين الروس والمحافظين والأفراد.
وتشمل قائمة العقوبات المحدثة نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوؤسوف، ورئيس شركة السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزروف، ورجل الأعمال فلاديمير بوتانين وأقاربه، بمن فيهم ابنته وزوجته.
كما شملت القائمة حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، وحاكم مقاطعة تشيليابينسك أليكسي تيكسلر، وحاكم مقاطعة كراسنويارسك ألكسندر أوس، وحاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، وحاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، ورئيس مقاطعة كالينينغراد أنتون أليخانوف وقادة إقليميين آخرين في روسيا.
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
بوتين: الروبل الروسي أصبح من أقوى العملات عالميا
12:28 GMT
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في 9 ديسمبر/ كانون الثاني، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في هذين البلدين.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجزء الرئيسي من العقوبات المتوقعة سيتم فرضه وفقًا لما يسمى بقانون "ماغنيتسكي".
ويتعلق الجزء الآخر من العقوبات بطائرات إيرانية دون طيار يُزعم أنها متمركزة على الأراضي الروسية، وهو ما نفته روسيا مرارًا، والصيد غير القانوني في المحيط الهادئ، الذي تتهم واشنطن بكين بدعمه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала