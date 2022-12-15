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https://sputnikarabic.ae/20221215/وزير-الدفاع-الأوكراني-يفضح-قصر-مدى-منظومات-هيمارس-1071239900.html
وزير الدفاع الأوكراني يفضح "قصر مدى" منظومات "هيمارس"
وزير الدفاع الأوكراني يفضح "قصر مدى" منظومات "هيمارس"
اشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، من أن كييف لا تستطيع ضرب المواقع العسكرية الروسية باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T16:01+0000
2022-12-15T16:01+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال زالوجني في مقابلة مع صحيفة "الإيكونوميست"، اليوم الخميس: "لقد انتقلت (القوات الروسية) إلى مسافة لا تستطيع منظومات هيمارس الوصول إليها، وليس لدينا أي سلاح بمدى أبعد".وحيدت القوات الروسية عددا كبيرا من منظومات "هيمارس" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.كما تم اعتراض عدد كبير من صواريخ المنظومة التي استهدفت المدنيين في المناطق المحررة.ودمرت القوات الروسية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول، راجمتين أمريكيتي الصنع من طراز هيمارس بالقرب من منطقة إليتشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20221210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1071039312.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

وزير الدفاع الأوكراني يفضح "قصر مدى" منظومات "هيمارس"

16:01 GMT 15.12.2022
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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اشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، من أن كييف لا تستطيع ضرب المواقع العسكرية الروسية باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية.
وقال زالوجني في مقابلة مع صحيفة "الإيكونوميست"، اليوم الخميس: "لقد انتقلت (القوات الروسية) إلى مسافة لا تستطيع منظومات هيمارس الوصول إليها، وليس لدينا أي سلاح بمدى أبعد".
وحيدت القوات الروسية عددا كبيرا من منظومات "هيمارس" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف لوغانسك بصواريخ هيمارس
10 ديسمبر, 02:55 GMT
كما تم اعتراض عدد كبير من صواريخ المنظومة التي استهدفت المدنيين في المناطق المحررة.
ودمرت القوات الروسية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول، راجمتين أمريكيتي الصنع من طراز هيمارس بالقرب من منطقة إليتشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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