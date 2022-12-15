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https://sputnikarabic.ae/20221215/وزير-خارجية-مولدوفا-يجب-أن-تسعى-إلى-بناء-شبكة-دفاع-جوي-لحماية-المواطنين-1071212333.html
وزير خارجية مولدوفا: يجب أن تسعى إلى بناء شبكة دفاع جوي لحماية المواطنين
وزير خارجية مولدوفا: يجب أن تسعى إلى بناء شبكة دفاع جوي لحماية المواطنين
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية المولدوفي، نيكو بوبيسكو، إنه يجب على مولدوفا البحث عن حلول لحماية مجالها الجوي من أي صواريخ. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T01:39+0000
2022-12-15T01:39+0000
مولدوفا
روسيا
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شيسيناو - سبوتنيك. وقال بوبيسكو على تلفزيون جورنال المولدوفي: "من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على اعتراض وإسقاط أي صاروخ يعبر مجالنا الجوي؛ إذا لم نسقطه، فإن الصاروخ سيقتل المواطنين".وأضاف: "يجب أن نعترف للأسف... بأن مولدوفا تحتاج إلى شبكة دفاع جوي لحماية أرواح المواطنين، يجب أن نبحث عن طرق لحماية المواطنين".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في البلاد أنه في 10 أكتوبر، حلقت ثلاثة صواريخ أطلقت من سفن في البحر الأسود فوق الجمهورية أثناء العبور.وفي هذا الصدد، تم استدعاء السفير الروسي في كيشيناو، أوليغ فاسنيتسوف، إلى وزارة الخارجية المولدوفية. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على شظايا الصواريخ مرتين في شمال الجمهورية.كما قالت وزارة الدفاع المولدوفية، في وقت سابق، إنها ترغب في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وشراء الأسلحة اللازمة لذلك.وعلى وجه الخصوص، تحدث وزير الدفاع أناتولي نوساتي عن الحاجة إلى إنشاء شبكة دفاع جوي، والتي لا تملك البلاد الأموال اللازمة لها في هذا الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20221214/مولدوفا-تزيد-الإنفاق-العسكري-لحماية-مجالها-الجوي-1071178820.html
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مولدوفا, روسيا
مولدوفا, روسيا

وزير خارجية مولدوفا: يجب أن تسعى إلى بناء شبكة دفاع جوي لحماية المواطنين

01:39 GMT 15.12.2022
© Sputnik . Vadim Tsavistky / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Vadim Tsavistky
/
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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية المولدوفي، نيكو بوبيسكو، إنه يجب على مولدوفا البحث عن حلول لحماية مجالها الجوي من أي صواريخ.
شيسيناو - سبوتنيك. وقال بوبيسكو على تلفزيون جورنال المولدوفي: "من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على اعتراض وإسقاط أي صاروخ يعبر مجالنا الجوي؛ إذا لم نسقطه، فإن الصاروخ سيقتل المواطنين".
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
مولدوفا تزيد الإنفاق العسكري لحماية مجالها الجوي
أمس, 03:00 GMT
وأضاف: "يجب أن نعترف للأسف... بأن مولدوفا تحتاج إلى شبكة دفاع جوي لحماية أرواح المواطنين، يجب أن نبحث عن طرق لحماية المواطنين".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في البلاد أنه في 10 أكتوبر، حلقت ثلاثة صواريخ أطلقت من سفن في البحر الأسود فوق الجمهورية أثناء العبور.
وفي هذا الصدد، تم استدعاء السفير الروسي في كيشيناو، أوليغ فاسنيتسوف، إلى وزارة الخارجية المولدوفية. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على شظايا الصواريخ مرتين في شمال الجمهورية.
كما قالت وزارة الدفاع المولدوفية، في وقت سابق، إنها ترغب في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وشراء الأسلحة اللازمة لذلك.
وعلى وجه الخصوص، تحدث وزير الدفاع أناتولي نوساتي عن الحاجة إلى إنشاء شبكة دفاع جوي، والتي لا تملك البلاد الأموال اللازمة لها في هذا الوقت.
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