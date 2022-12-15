عربي
https://sputnikarabic.ae/20221215/3-دول-عربية-تتعاون-مع-إسرائيل-وتطلق-مشروع-القبة-الحديدية-السيبرانية-1071215839.html
3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل وتطلق مشروع "القبة الحديدية السيبرانية"
3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل وتطلق مشروع "القبة الحديدية السيبرانية"
عقدت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T07:15+0000
2022-12-15T07:15+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار المغرب اليوم
البحرين
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103680/14/1036801481_0:292:5472:3370_1920x0_80_0_0_8b329250223e6d1402dcdff63d726fd7.jpg
وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى "إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين"، حسب قناة "i24 News"وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20221117/صحيفة-أمريكا-وسلطنة-عمان-تبحثان-فتح-المجال-الجوي-أمام-الطائرات-الإسرائيلية-1070262703.html
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103680/14/1036801481_0:0:4864:3648_1920x0_80_0_0_8eb0047cd8e5d52573c7ec90a38c0f5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار المغرب اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار المغرب اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي

3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل وتطلق مشروع "القبة الحديدية السيبرانية"

07:15 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
عقدت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني.
وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى "إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين"، حسب قناة "i24 News"
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
صحيفة: أمريكا وسلطنة عمان تبحثان فتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية
17 نوفمبر, 06:38 GMT
وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.
يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.
وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала