3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل وتطلق مشروع "القبة الحديدية السيبرانية"

https://sputnikarabic.ae/20221215/3-دول-عربية-تتعاون-مع-إسرائيل-وتطلق-مشروع-القبة-الحديدية-السيبرانية-1071215839.html
3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل وتطلق مشروع "القبة الحديدية السيبرانية"
3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل وتطلق مشروع "القبة الحديدية السيبرانية"
عقدت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T07:15+0000
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وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى "إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين"، حسب قناة "i24 News"وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20221117/صحيفة-أمريكا-وسلطنة-عمان-تبحثان-فتح-المجال-الجوي-أمام-الطائرات-الإسرائيلية-1070262703.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار المغرب اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار المغرب اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي
3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل وتطلق مشروع "القبة الحديدية السيبرانية"
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عقدت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني.
وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى "إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين"، حسب قناة
"i24 News"
وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.
يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.
وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.