https://sputnikarabic.ae/20221216/أعمال-تخريب-في-انتخابات-نادي-الناصرية-العراقي-لكرة-القدم-فيديو-1071277449.html
أعمال تخريب في انتخابات نادي الناصرية العراقي لكرة القدم... فيديو
أعمال تخريب في انتخابات نادي الناصرية العراقي لكرة القدم... فيديو
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن وقوع أعمال تخريب خلال انتخابات نادي الناصرية لكرة القدم. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T18:06+0000
2022-12-16T18:06+0000
2022-12-16T18:06+0000
العراق
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ووجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، من خلال البيان "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب مفرغ مع أحد المسؤولين في محافظة ذي قار، قام بأعمال تخريب وتهجم على الحاضرين خلال انتخابات نادي الناصرية، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وتوقيفه في العاصمة بغداد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع بيان وزارة الداخلية العراقية مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضا بحق مجموعة كانت مع هذا المنتسب ومع آخرين تجاوزوا على القانون والنظام العام".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أعمال تخريب في انتخابات نادي الناصرية العراقي لكرة القدم... فيديو
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أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن وقوع أعمال تخريب خلال انتخابات نادي الناصرية لكرة القدم.
ووجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، من خلال البيان "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب مفرغ مع أحد المسؤولين في محافظة ذي قار، قام بأعمال تخريب وتهجم على الحاضرين خلال انتخابات نادي الناصرية، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وتوقيفه في العاصمة بغداد"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابع بيان وزارة الداخلية العراقية مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضا بحق مجموعة كانت مع هذا المنتسب ومع آخرين تجاوزوا على القانون والنظام العام".