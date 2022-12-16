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أعمال تخريب في انتخابات نادي الناصرية العراقي لكرة القدم... فيديو
أعمال تخريب في انتخابات نادي الناصرية العراقي لكرة القدم... فيديو
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن وقوع أعمال تخريب خلال انتخابات نادي ‏الناصرية لكرة القدم.‏ 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T18:06+0000
2022-12-16T18:06+0000
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ووجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، من خلال البيان "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب مفرغ مع أحد المسؤولين في محافظة ذي قار، قام بأعمال تخريب وتهجم على الحاضرين خلال انتخابات نادي الناصرية، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وتوقيفه في العاصمة بغداد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع بيان وزارة الداخلية العراقية مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضا بحق مجموعة كانت مع هذا المنتسب ومع آخرين تجاوزوا على القانون والنظام العام".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

أعمال تخريب في انتخابات نادي الناصرية العراقي لكرة القدم... فيديو

18:06 GMT 16.12.2022
© flickr.com / DVIDSHUBالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
الشرطة العراقية
© flickr.com / DVIDSHUB
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أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن وقوع أعمال تخريب خلال انتخابات نادي ‏الناصرية لكرة القدم.‏
ووجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، من خلال البيان "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب مفرغ مع أحد المسؤولين في محافظة ذي قار، قام بأعمال تخريب وتهجم على الحاضرين خلال انتخابات نادي الناصرية، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وتوقيفه في العاصمة بغداد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع بيان وزارة الداخلية العراقية مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضا بحق مجموعة كانت مع هذا المنتسب ومع آخرين تجاوزوا على القانون والنظام العام".
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