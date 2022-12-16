https://sputnikarabic.ae/20221216/أمريكا-تحذر-رعاياها-من-السفر-إلى-جنوبي-الأردن-1071251742.html

أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى جنوبي الأردن

أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى جنوبي الأردن

حذرت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها من السفر إلى المدن الواقعة جنوبي البلاد على خلفية استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T07:07+0000

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ونقلت وكالة "عمون"، مساء أمس الخميس، عن السفارة الأمريكية في عمان في رسالة تحذيرية، أنه بسبب الاحتجاجات المستمرة في عدد من المدن الأردنية، وخاصة في الجنوب، تم منع موظفي الحكومة الأمريكية من السفر إلى محافظات الكرك والطفيلة وما والعقبة، حتى إشعار آخر.وذكرت السفارة أنه لا يمكن التنبؤ بحالات إغلاق الطرق والحوادث الأمنية ذات الصلة، في وقت تواجه خدمات الطوارئ تأخيرات كبيرة عند الاستجابة لطلبات المساعدة، محذرة من احتمال وصول الأمر في بعض المحافظات الأردنية إلى أعمال عنف.ولم تقف السفارة الأمريكية في المملكة عند هذا الحد، بل دعت إلى متابعة وسائل الإعلام الأردنية وتجنب الحشود الكبيرة والاحتجاجات والبحث عن طرق بديلة في حال إغلاق الطرق.وليلة الجمعة، قتل نائب مدير شرطة معان جنوبي الأردن، إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات.واندلعت أعمال شغب في منطقة الحسينية ومدن أخرى جنوبي الأردن احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.جاء ذلك مع استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.وتزداد أزمة إضراب قطاع الشاحنات والنقل حيث توسعت صور الإضراب لتصل إلى مجمعات رئيسية لحافلات النقل العام وأصحاب التكاسي الصفراء في العاصمة، فيما لم ينجح قرار حكومي في زيادة دعم الحافلات وخطوط النقل (السرافيس) والتكاسي الصفراء في تهدئة أزمة الإضراب الذي تشهده محافظات من المملكة، ليتواصل إضراب سائقي الشاحنات في جنوب المملكة، وفقا لـ"لشرق الأوسط".

https://sputnikarabic.ae/20221215/مقتل-نائب-مدير-شرطة-معان-جنوبي-الأردن-إثر-تعرضه-لطلق-ناري-خلال-الاحتجاجات-على-رفع-أسعار-المحروقات-1071247783.html

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