عربي
https://sputnikarabic.ae/20221216/إثيوبيا-يجب-استخدام-موارد-المياه-العابرة-للحدود-بشكل-معقول-ومنصف-بين-البلدان-المشاطئة-1071275285.html
إثيوبيا: يجب استخدام موارد المياه العابرة للحدود بشكل معقول ومنصف بين البلدان المشاطئة
إثيوبيا: يجب استخدام موارد المياه العابرة للحدود بشكل معقول ومنصف بين البلدان المشاطئة
أشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، اليوم الجمعة، إلى الحاجة إلى استخدام موارد المياه العابرة للحدود ‏بشكل معقول ومنصف بين البلدان المشاطئة.‏ 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T15:54+0000
2022-12-16T15:54+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/10/1071275115_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9bc34e0f504d0f37f13491ba9aa4fa73.jpg
وفسر إيتيفا ذلك "بأن البلدان المجاورة لإثيوبيا لا تشترك في المياه فحسب، وإنما أيضا في اللغة والثقافة والمصائر الاجتماعية والاقتصادية الأخرى"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وجاءت تصريحات وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، خلال كلمة ألقاها في المنتدى السابع للمياه ودبلوماسية المياه والاتصالات، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.وأكد هبتامو إيتيفا أن "إثيوبيا تساهم في إزالة الكربون من المنطقة، من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة".وأشار إلى أن "حوالي 98 في المائة من الطاقة المنتجة في الدولة، يتم توليدها من المياه، التي تعد مصدر طاقة نظيف".وأضاف وزير الطاقة والمياه الإثيوبي أنه "ليس واقعيا الاعتقاد بأن البلاد تنعم بموارد مائية وفيرة، بينما يعاني جزء كبير من البلاد من الجفاف المتكرر".
https://sputnikarabic.ae/20221215/السيسي-يطلب-من-أمريكا-مساعدة-مصر-على-التوصل-لاتفاق-حول-سد-النهضة-1071220898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/10/1071275115_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_764510339e1136a1aade8100486363e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العالم
أخبار إثيوبيا, العالم

إثيوبيا: يجب استخدام موارد المياه العابرة للحدود بشكل معقول ومنصف بين البلدان المشاطئة

15:54 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا
علم إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
علم إثيوبيا
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegram
أشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، اليوم الجمعة، إلى الحاجة إلى استخدام موارد المياه العابرة للحدود ‏بشكل معقول ومنصف بين البلدان المشاطئة.‏
وفسر إيتيفا ذلك "بأن البلدان المجاورة لإثيوبيا لا تشترك في المياه فحسب، وإنما أيضا في اللغة والثقافة والمصائر الاجتماعية والاقتصادية الأخرى"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وجاءت تصريحات وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، خلال كلمة ألقاها في المنتدى السابع للمياه ودبلوماسية المياه والاتصالات، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
السيسي يطلب من أمريكا مساعدة مصر على التوصل لاتفاق حول سد النهضة
أمس, 09:43 GMT
وأكد هبتامو إيتيفا أن "إثيوبيا تساهم في إزالة الكربون من المنطقة، من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة".
وأشار إلى أن "حوالي 98 في المائة من الطاقة المنتجة في الدولة، يتم توليدها من المياه، التي تعد مصدر طاقة نظيف".
وأضاف وزير الطاقة والمياه الإثيوبي أنه "ليس واقعيا الاعتقاد بأن البلاد تنعم بموارد مائية وفيرة، بينما يعاني جزء كبير من البلاد من الجفاف المتكرر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала