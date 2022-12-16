https://sputnikarabic.ae/20221216/إصابة-8-أشخاص-بينهم-4-في-حالة-حرجة-إثر-تدافع-على-حفل-موسيقي-في-لندن-1071260277.html

إصابة 8 أشخاص بينهم 4 في حالة حرجة إثر تدافع على حفل موسيقي في لندن

إصابة 8 أشخاص بينهم 4 في حالة حرجة إثر تدافع على حفل موسيقي في لندن

أصيب 8 أشخاص منهم 4 في حالة حرجة، بسبب تدافع على حفل موسيقي في العاصمة البريطانية لندن. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T11:04+0000

2022-12-16T11:04+0000

2022-12-16T11:06+0000

العالم

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103756/40/1037564057_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_4db9773f036c6b9969e819ade07e8baa.jpg

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الشرطة فتحت تحقيقا في تدافع حشد كبير، على حفل موسيقي في أكاديمية أو 2 في بريكستون جنوب لندن، أثناء أداء مغني وكاتب الأغاني النيجيري "أفروبيتس أساك"، وهو ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص منهم 4 في حالة حرجة.وذكرت الصحيفة أن الشرطة تم استدعاؤها إلى مكان الحادث في جنوب لندن في حوالي الساعة 9.35 مساءً أمس الخميس، بعد تقارير تفيد بأن عددًا كبيرًا من الأشخاص كانوا يحاولون الدخول بالقوة.وفيما أظهر مقطع فيديو من خارج المكان مئات الأشخاص يدفعون للدخول، فقد تم إلغاء الحفل بعد 10 دقائق من ظهور أساك على المسرح.ثم صعد رجل آخر إلى المنصة ليشرح الأمر قائلا: "لقد أوقفنا العرض؛ لأنهم اخترقوا الباب، لديك 3000 شخص كسروا الباب في الخارج، طلبت منا الشرطة إغلاق العرض، نعتذر لكم، هذا لا علاقة لنا به".ووصف أدي أديليكان، قائد الشرطة الحادث بأنه "مؤلم للغاية" وحث أي شهود لم يتحدثوا بعد مع الشرطة على الاتصال، مضيفا: "أنا على علم بمقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أود أن أطلب من الناس أن يكونوا عقلاء بشأن ما يشاركونه، وألا ينشروا مواد قد تزعج المتضررين من هذا الحادث".طالع أيضا: كاميرا مراقبة ترصد حادث سير مروعا في بريطانيا... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20220219/مشاهد-مروعة-لأكثر-من-100-سيارة-إثر-حادث-في-بريطانيا-بسبب-العاصفة-يونيس-1058860723.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, بريطانيا