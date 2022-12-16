https://sputnikarabic.ae/20221216/إصابة-8-أشخاص-بينهم-4-في-حالة-حرجة-إثر-تدافع-على-حفل-موسيقي-في-لندن-1071260277.html
إصابة 8 أشخاص بينهم 4 في حالة حرجة إثر تدافع على حفل موسيقي في لندن
إصابة 8 أشخاص بينهم 4 في حالة حرجة إثر تدافع على حفل موسيقي في لندن
أصيب 8 أشخاص منهم 4 في حالة حرجة، بسبب تدافع على حفل موسيقي في العاصمة البريطانية لندن. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:04+0000
2022-12-16T11:04+0000
2022-12-16T11:06+0000
العالم
بريطانيا
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ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الشرطة فتحت تحقيقا في تدافع حشد كبير، على حفل موسيقي في أكاديمية أو 2 في بريكستون جنوب لندن، أثناء أداء مغني وكاتب الأغاني النيجيري "أفروبيتس أساك"، وهو ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص منهم 4 في حالة حرجة.وذكرت الصحيفة أن الشرطة تم استدعاؤها إلى مكان الحادث في جنوب لندن في حوالي الساعة 9.35 مساءً أمس الخميس، بعد تقارير تفيد بأن عددًا كبيرًا من الأشخاص كانوا يحاولون الدخول بالقوة.وفيما أظهر مقطع فيديو من خارج المكان مئات الأشخاص يدفعون للدخول، فقد تم إلغاء الحفل بعد 10 دقائق من ظهور أساك على المسرح.ثم صعد رجل آخر إلى المنصة ليشرح الأمر قائلا: "لقد أوقفنا العرض؛ لأنهم اخترقوا الباب، لديك 3000 شخص كسروا الباب في الخارج، طلبت منا الشرطة إغلاق العرض، نعتذر لكم، هذا لا علاقة لنا به".ووصف أدي أديليكان، قائد الشرطة الحادث بأنه "مؤلم للغاية" وحث أي شهود لم يتحدثوا بعد مع الشرطة على الاتصال، مضيفا: "أنا على علم بمقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أود أن أطلب من الناس أن يكونوا عقلاء بشأن ما يشاركونه، وألا ينشروا مواد قد تزعج المتضررين من هذا الحادث".طالع أيضا: كاميرا مراقبة ترصد حادث سير مروعا في بريطانيا... فيديو
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العالم, بريطانيا
إصابة 8 أشخاص بينهم 4 في حالة حرجة إثر تدافع على حفل موسيقي في لندن
11:04 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 11:06 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
أصيب 8 أشخاص منهم 4 في حالة حرجة، بسبب تدافع على حفل موسيقي في العاصمة البريطانية لندن.
ووفقا لصحيفة
"الغارديان" البريطانية، فإن الشرطة فتحت تحقيقا في تدافع حشد كبير، على حفل موسيقي في أكاديمية أو 2 في بريكستون جنوب لندن، أثناء أداء مغني وكاتب الأغاني النيجيري "أفروبيتس أساك"، وهو ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص منهم 4 في حالة حرجة.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة تم استدعاؤها إلى مكان الحادث في جنوب لندن في حوالي الساعة 9.35 مساءً أمس الخميس، بعد تقارير تفيد بأن عددًا كبيرًا من الأشخاص كانوا يحاولون الدخول بالقوة.
وفيما أظهر مقطع فيديو من خارج المكان مئات الأشخاص يدفعون للدخول، فقد تم إلغاء الحفل بعد 10 دقائق من ظهور أساك على المسرح.
وأظهر مقطع فيديو على "تيك توك" أن أساك صعد على خشبة المسرح ليقول: "قالوا إن في الخارج أزمة، لذلك علينا إنهاء العرض، أنا لا أعرف لماذا، لست مسؤولا عن ذلك".
ثم صعد رجل آخر إلى المنصة ليشرح الأمر قائلا: "لقد أوقفنا العرض؛ لأنهم اخترقوا الباب، لديك 3000 شخص كسروا الباب في الخارج، طلبت منا الشرطة إغلاق العرض، نعتذر لكم، هذا لا علاقة لنا به".
وعلى الرغم من عدم حدوث أي اعتقالات، فقد بدأ محققون من المتخصصين في الجريمة تحقيقاً عاجلاً ولا يزال هناك تطويق في أكاديمية أو تو.
ووصف أدي أديليكان، قائد الشرطة الحادث بأنه "مؤلم للغاية" وحث أي شهود لم يتحدثوا بعد مع الشرطة على الاتصال، مضيفا: "أنا على علم بمقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أود أن أطلب من الناس أن يكونوا عقلاء بشأن ما يشاركونه، وألا ينشروا مواد قد تزعج المتضررين من هذا الحادث".