عربي
الخارجية الروسية: موسكو تجري اتصالات مع دمشق بشأن اقتراح أردوغان عقد لقاء مع الأسد
https://sputnikarabic.ae/20221216/إعلام-اجتماع-منذ-فجر-الجمعة-في-البرلمان-الأردني-قد-ينتج-عنه-طرح-الثقة-في-الحكومة-1071255612.html
إعلام: اجتماع منذ فجر الجمعة في البرلمان الأردني قد ينتج عنه طرح الثقة في الحكومة
إعلام: اجتماع منذ فجر الجمعة في البرلمان الأردني قد ينتج عنه طرح الثقة في الحكومة
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن اجتماعا في مجلس النواب الأردني بدأ منذ فجر اليوم الجمعة، على إثر مقتل العقيد عبد الرازق الدلابيح. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T08:53+0000
2022-12-16T08:56+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104375/21/1043752198_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d7ce87bec18195eb7a8554f4f9d50f1.jpg
ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، عن النائب ضرار الحراسيس تأكيده أن عددا من أعضاء مجلس النواب توافدوا إلى المجلس منذ الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليل الخميس، عقب تواتر الأنباء عن مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح في معان.وقال الحراسيس: أعضاء المجلس وصلوا إلى المجلس في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم وما زالوا داخل المجلس لبحث تداعيات الأزمة، مؤكدا: "قد ينتج عن الاجتماع المستمر منذ الفجر مذكرة لطرح الثقة بالحكومة".وكانت السلطات الأردنية، قد أصدرت بيانا فجر اليوم الجمعة، أعلنت فيه مقتل نائب مدير شرطة مدينة العقيد عبد الرزاق الدلابيح، بـ"رصاص مخربين"، كما وصفهم البيان.تأتي تلك الحوادث في ظل ما يشهده الأردن من توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.طالع أيضا: أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى جنوبي الأردن
https://sputnikarabic.ae/20221215/مقتل-نائب-مدير-شرطة-معان-جنوبي-الأردن-إثر-تعرضه-لطلق-ناري-خلال-الاحتجاجات-على-رفع-أسعار-المحروقات-1071247783.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104375/21/1043752198_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ecf2c92f9ecb863999ea045d22a8f959.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن

إعلام: اجتماع منذ فجر الجمعة في البرلمان الأردني قد ينتج عنه طرح الثقة في الحكومة

08:53 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 16.12.2022)
© AP Photo / Raad Adaylehفرد أمن في الشرطة الأردنية
فرد أمن في الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبرTelegram
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن اجتماعا في مجلس النواب الأردني بدأ منذ فجر اليوم الجمعة، على إثر مقتل العقيد عبد الرازق الدلابيح.
ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، عن النائب ضرار الحراسيس تأكيده أن عددا من أعضاء مجلس النواب توافدوا إلى المجلس منذ الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليل الخميس، عقب تواتر الأنباء عن مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح في معان.
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
مقتل ضابط كبير جنوبي الأردن إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات
أمس, 22:49 GMT
وقال الحراسيس: أعضاء المجلس وصلوا إلى المجلس في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم وما زالوا داخل المجلس لبحث تداعيات الأزمة، مؤكدا: "قد ينتج عن الاجتماع المستمر منذ الفجر مذكرة لطرح الثقة بالحكومة".
وكانت السلطات الأردنية، قد أصدرت بيانا فجر اليوم الجمعة، أعلنت فيه مقتل نائب مدير شرطة مدينة العقيد عبد الرزاق الدلابيح، بـ"رصاص مخربين"، كما وصفهم البيان.

وعقب الإعلان عن مقتل الدلابيح بما يقارب الساعتين، تم الإعلان عن إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية أيضا ممن وصفتهم بـ"المخربين".

تأتي تلك الحوادث في ظل ما يشهده الأردن من توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.
طالع أيضا: أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى جنوبي الأردن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала