https://sputnikarabic.ae/20221216/إعلام-اجتماع-منذ-فجر-الجمعة-في-البرلمان-الأردني-قد-ينتج-عنه-طرح-الثقة-في-الحكومة-1071255612.html
إعلام: اجتماع منذ فجر الجمعة في البرلمان الأردني قد ينتج عنه طرح الثقة في الحكومة
إعلام: اجتماع منذ فجر الجمعة في البرلمان الأردني قد ينتج عنه طرح الثقة في الحكومة
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن اجتماعا في مجلس النواب الأردني بدأ منذ فجر اليوم الجمعة، على إثر مقتل العقيد عبد الرازق الدلابيح. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T08:53+0000
2022-12-16T08:53+0000
2022-12-16T08:56+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، عن النائب ضرار الحراسيس تأكيده أن عددا من أعضاء مجلس النواب توافدوا إلى المجلس منذ الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليل الخميس، عقب تواتر الأنباء عن مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح في معان.وقال الحراسيس: أعضاء المجلس وصلوا إلى المجلس في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم وما زالوا داخل المجلس لبحث تداعيات الأزمة، مؤكدا: "قد ينتج عن الاجتماع المستمر منذ الفجر مذكرة لطرح الثقة بالحكومة".وكانت السلطات الأردنية، قد أصدرت بيانا فجر اليوم الجمعة، أعلنت فيه مقتل نائب مدير شرطة مدينة العقيد عبد الرزاق الدلابيح، بـ"رصاص مخربين"، كما وصفهم البيان.تأتي تلك الحوادث في ظل ما يشهده الأردن من توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.طالع أيضا: أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى جنوبي الأردن
https://sputnikarabic.ae/20221215/مقتل-نائب-مدير-شرطة-معان-جنوبي-الأردن-إثر-تعرضه-لطلق-ناري-خلال-الاحتجاجات-على-رفع-أسعار-المحروقات-1071247783.html
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
إعلام: اجتماع منذ فجر الجمعة في البرلمان الأردني قد ينتج عنه طرح الثقة في الحكومة
08:53 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن اجتماعا في مجلس النواب الأردني بدأ منذ فجر اليوم الجمعة، على إثر مقتل العقيد عبد الرازق الدلابيح.
ونقلت وكالة
"عمون" الأردنية، عن النائب ضرار الحراسيس تأكيده أن عددا من أعضاء مجلس النواب توافدوا إلى المجلس منذ الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليل الخميس، عقب تواتر الأنباء عن مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح في معان.
وقال الحراسيس: أعضاء المجلس وصلوا إلى المجلس
في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم وما زالوا داخل المجلس لبحث تداعيات الأزمة، مؤكدا: "قد ينتج عن الاجتماع المستمر منذ الفجر مذكرة لطرح الثقة بالحكومة".
وكانت السلطات الأردنية، قد أصدرت بيانا فجر اليوم الجمعة، أعلنت فيه مقتل نائب مدير شرطة مدينة العقيد عبد الرزاق الدلابيح، بـ"رصاص مخربين"، كما وصفهم البيان.
وعقب الإعلان عن مقتل الدلابيح بما يقارب الساعتين، تم الإعلان عن إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية أيضا ممن وصفتهم بـ"المخربين".
تأتي تلك الحوادث في ظل ما يشهده الأردن من توترات جراء إضراب أعلنه
سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.