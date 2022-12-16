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https://sputnikarabic.ae/20221216/إعلام-وزير-الدفاع-الكويتي-قدم-استقالته-إلى-رئيس-الوزراء-والأخير-أرجأ-البت-فيها-إلى-الأحد-المقبل-1071251385.html
إعلام: وزير الدفاع الكويتي قدم استقالته إلى رئيس الوزراء والأخير أرجأ البت فيها إلى الأحد المقبل
إعلام: وزير الدفاع الكويتي قدم استقالته إلى رئيس الوزراء والأخير أرجأ البت فيها إلى الأحد المقبل
ذكرت تقارير إعلامية أن وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح، قد قدم استقالته إلى رئيس الحكومة أحمد نواف الأحمد الصباح. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T06:48+0000
2022-12-16T06:48+0000
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ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر "مطلعة"، قالت إن عبد الله علي الصباح قد رفع استقالته بالفعل من منصبه كوزير للدفاع، إلى رئيس الوزراء.وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ أحمد نواف الصباح قد أرجأ قبول الاستقالة أو رفضها حتى يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن سبب التأجيل هو الاجتماع بوزير الدفاع.يشار إلى أن عبد الله علي الصباح كان قد تم تعيينه كوزير للدفاع في الكويت، بحكومة أحمد نواف الصباح، التي صدر مرسوم أميري بها في الـ16 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220216/استقالة-وزيري-الدفاع-والداخلية-الكويتيين-1058708827.html
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

إعلام: وزير الدفاع الكويتي قدم استقالته إلى رئيس الوزراء والأخير أرجأ البت فيها إلى الأحد المقبل

06:48 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
تعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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ذكرت تقارير إعلامية أن وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح، قد قدم استقالته إلى رئيس الحكومة أحمد نواف الأحمد الصباح.
ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر "مطلعة"، قالت إن عبد الله علي الصباح قد رفع استقالته بالفعل من منصبه كوزير للدفاع، إلى رئيس الوزراء.
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
استقالة وزيري الدفاع والداخلية الكويتيين
16 فبراير, 14:27 GMT
وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ أحمد نواف الصباح قد أرجأ قبول الاستقالة أو رفضها حتى يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن سبب التأجيل هو الاجتماع بوزير الدفاع.
يشار إلى أن عبد الله علي الصباح كان قد تم تعيينه كوزير للدفاع في الكويت، بحكومة أحمد نواف الصباح، التي صدر مرسوم أميري بها في الـ16 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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