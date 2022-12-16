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https://sputnikarabic.ae/20221216/إغلاق-عدد-من-المقاهي-في-بودابست-حتى-موسم-الربيع-بسبب-ارتفاع-تكاليف-التدفئة-1071254405.html
إغلاق عدد من المقاهي في بودابست حتى موسم الربيع بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة
إغلاق عدد من المقاهي في بودابست حتى موسم الربيع بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن بعض محلات الحلويات في العاصمة الهنغارية، بودابست، أصبحت مضطرة إلى الإغلاق أو التقليل من عدد الخدمات التي تقدمها... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T08:36+0000
2022-12-16T08:36+0000
العالم
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بودابست - سبوتنيك.وأشار المراسل في تقرير له بهذا الشأن إلى "محل حلويات يسمى "أغسطس"، في بودابست، تم فيه سحب جميع الكراسي من الطابق الثاني بحيث لا يستطيع الزوار احتساء القهوة هناك، بهدف الاستفادة من هذا الفضاء لتنظيم سوق عيد الميلاد، وتحويل هذا الطابق بأكمله لبيع المعجنات والحلويات والتماثيل. ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح أنه بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول، لن يعود التصميم الداخلي التقليدي، لأن المقهى سيعمل فقط على الوجبات الجاهزة حتى حلول موسم الربيع".وفي هذا السياق، قالت موظفة بمحل الحلويات المذكور، تدعى إستير، للوكالة: "إن هذا كله بسبب التكاليف المرتفعة لخدمة المرافق، حيث إن هذه التكاليف كانت في السابق حوالي 1500 دولار (600 ألف فورنت هنغاري) شهريًا لفاتورتي الكهرباء والتدفئة، وأصبحت الآن تزيد عن 5000 دولار (أكثر من مليوني فورنت) ولذلك سيواصل المقهى الموجود في الطابق الأرضي العمل عن طريق بيع الوجبات الجاهزة فقط، لأنه في بعض الأحيان يأتي الناس إلي المقهى، ويقضون فترة طويلة من الزمن فيه، إلا أن طلباتهم قليلة ولذلك لا نتمكن من كسب الربح".يذكر أن ارتفاعاً مماثلاً للأسعار لا تشهده محلات الحلويات في العاصمة بودابيست فقط، بل وفي مدن هنغارية أخرى أيضاً.
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إغلاق عدد من المقاهي في بودابست حتى موسم الربيع بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة

08:36 GMT 16.12.2022
© Photo / Dan Novac/Pixabay نهر دانوب في بودابست، المجر
نهر دانوب في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Photo / Dan Novac/Pixabay
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن بعض محلات الحلويات في العاصمة الهنغارية، بودابست، أصبحت مضطرة إلى الإغلاق أو التقليل من عدد الخدمات التي تقدمها للزبائن، وذلك حتى حلول موسم الربيع أو إلى أجل غير مسمى، بسبب تكاليف التدفئة المرتفعة للغاية.
بودابست - سبوتنيك.وأشار المراسل في تقرير له بهذا الشأن إلى "محل حلويات يسمى "أغسطس"، في بودابست، تم فيه سحب جميع الكراسي من الطابق الثاني بحيث لا يستطيع الزوار احتساء القهوة هناك، بهدف الاستفادة من هذا الفضاء لتنظيم سوق عيد الميلاد، وتحويل هذا الطابق بأكمله لبيع المعجنات والحلويات والتماثيل. ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح أنه بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول، لن يعود التصميم الداخلي التقليدي، لأن المقهى سيعمل فقط على الوجبات الجاهزة حتى حلول موسم الربيع".

وفي هذا السياق، قالت موظفة بمحل الحلويات المذكور، تدعى إستير، للوكالة: "إن هذا كله بسبب التكاليف المرتفعة لخدمة المرافق، حيث إن هذه التكاليف كانت في السابق حوالي 1500 دولار (600 ألف فورنت هنغاري) شهريًا لفاتورتي الكهرباء والتدفئة، وأصبحت الآن تزيد عن 5000 دولار (أكثر من مليوني فورنت) ولذلك سيواصل المقهى الموجود في الطابق الأرضي العمل عن طريق بيع الوجبات الجاهزة فقط، لأنه في بعض الأحيان يأتي الناس إلي المقهى، ويقضون فترة طويلة من الزمن فيه، إلا أن طلباتهم قليلة ولذلك لا نتمكن من كسب الربح".

يذكر أن ارتفاعاً مماثلاً للأسعار لا تشهده محلات الحلويات في العاصمة بودابيست فقط، بل وفي مدن هنغارية أخرى أيضاً.
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