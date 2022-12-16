عربي
https://sputnikarabic.ae/20221216/إلغاء-رسوم-تأشيرات-الدخول-إلى-العراق-لجميع-الجنسيات-خلال-خليجي-25-1071252212.html
إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى العراق لجميع الجنسيات خلال "خليجي 25"
إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى العراق لجميع الجنسيات خلال "خليجي 25"
أعلن العراق، إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25". 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T07:25+0000
2022-12-16T07:30+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
رياضة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أمس الخميس، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق (رسوم الفيزا) لكل من يرغب بحضور البطولة.ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات وهي السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين، إضافة البلد المضيف العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220920/البصرة-تنهي-95-من-ملعب-الميناء-الأولمبي-استعدادا-لاستضافة-خليجي-25-1067989336.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة, العالم العربي

إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى العراق لجميع الجنسيات خلال "خليجي 25"

07:25 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 16.12.2022)
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبرTelegram
أعلن العراق، إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25".
ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أمس الخميس، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق (رسوم الفيزا) لكل من يرغب بحضور البطولة.
ملعب البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
البصرة تنهي 95% من ملعب "الميناء الأولمبي" استعدادا لاستضافة "خليجي 25"
20 سبتمبر, 09:10 GMT
وأضاف البيان أن هذا القرار يهدف لدعم البطولة وتسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة المباريات.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات وهي السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين، إضافة البلد المضيف العراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала