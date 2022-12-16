https://sputnikarabic.ae/20221216/إلغاء-رسوم-تأشيرات-الدخول-إلى-العراق-لجميع-الجنسيات-خلال-خليجي-25-1071252212.html
إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى العراق لجميع الجنسيات خلال "خليجي 25"
إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى العراق لجميع الجنسيات خلال "خليجي 25"
أعلن العراق، إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25". 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T07:25+0000
2022-12-16T07:25+0000
2022-12-16T07:30+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
رياضة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أمس الخميس، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق (رسوم الفيزا) لكل من يرغب بحضور البطولة.ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات وهي السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين، إضافة البلد المضيف العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220920/البصرة-تنهي-95-من-ملعب-الميناء-الأولمبي-استعدادا-لاستضافة-خليجي-25-1067989336.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة, العالم العربي
إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى العراق لجميع الجنسيات خلال "خليجي 25"
07:25 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
أعلن العراق، إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25".
ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، أعلن
الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أمس الخميس، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق (رسوم الفيزا) لكل من يرغب بحضور البطولة.
وأضاف البيان أن هذا القرار يهدف لدعم البطولة وتسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة المباريات.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة
، بمشاركة 8 منتخبات وهي السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين، إضافة البلد المضيف العراق.