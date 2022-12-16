https://sputnikarabic.ae/20221216/الأردن-يعلن-إيقاف-منصة-تيك-توك-مؤقتا-عن-العمل-بسبب-إساءة-الاستخدام-1071266571.html
الأردن يعلن إيقاف منصة "تيك توك" مؤقتا عن العمل بسبب إساءة الاستخدام
الأردن يعلن إيقاف منصة "تيك توك" مؤقتا عن العمل بسبب إساءة الاستخدام
قررت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن، اليوم الجمعة، إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل في البلاد، بسبب إساءة استخدامها. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T14:10+0000
2022-12-16T14:10+0000
2022-12-16T14:10+0000
منوعات
مجتمع
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070382461_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_bff130b21049fe0367b6eacde93655b7.jpg
وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية، في بيان لها، إنها وفرق الجرائم الإلكترونية، تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.وأضافت الوحدة أن الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأشارت إلى أن منصة "تيك توك"، لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى.وتابعت "كما لم تتعامل مع ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين، ولذلك فقد تم إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا".
https://sputnikarabic.ae/20221216/دراسة-تيك-توك-يقترح-فيديوهات-العنف-والانتحار-على-المراهق-بعد-دقائق-من-فتح-حسابه-1071253580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070382461_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80d0cc5747ecd304f94c221bc1466206.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع, أخبار الأردن
منوعات, مجتمع, أخبار الأردن
الأردن يعلن إيقاف منصة "تيك توك" مؤقتا عن العمل بسبب إساءة الاستخدام
تابعنا عبر
قررت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن، اليوم الجمعة، إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل في البلاد، بسبب إساءة استخدامها.
وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية، في بيان لها، إنها وفرق الجرائم الإلكترونية، تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.
وأضافت الوحدة أن الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء، بحسب وكالة الأنباء
الأردنية "بترا".
وأشارت إلى أن منصة "تيك توك
"، لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى.
وتابعت "كما لم تتعامل مع ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين، ولذلك فقد تم إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا".