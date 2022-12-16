https://sputnikarabic.ae/20221216/الأردن-يعلن-إيقاف-منصة-تيك-توك-مؤقتا-عن-العمل-بسبب-إساءة-الاستخدام-1071266571.html

الأردن يعلن إيقاف منصة "تيك توك" مؤقتا عن العمل بسبب إساءة الاستخدام

الأردن يعلن إيقاف منصة "تيك توك" مؤقتا عن العمل بسبب إساءة الاستخدام

قررت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن، اليوم الجمعة، إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل في البلاد، بسبب إساءة استخدامها. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T14:10+0000

2022-12-16T14:10+0000

2022-12-16T14:10+0000

منوعات

مجتمع

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070382461_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_bff130b21049fe0367b6eacde93655b7.jpg

وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية، في بيان لها، إنها وفرق الجرائم الإلكترونية، تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.وأضافت الوحدة أن الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأشارت إلى أن منصة "تيك توك"، لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى.وتابعت "كما لم تتعامل مع ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين، ولذلك فقد تم إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا".

https://sputnikarabic.ae/20221216/دراسة-تيك-توك-يقترح-فيديوهات-العنف-والانتحار-على-المراهق-بعد-دقائق-من-فتح-حسابه-1071253580.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, مجتمع, أخبار الأردن