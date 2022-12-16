https://sputnikarabic.ae/20221216/الأمم-المتحدة-تدين-استهداف-مسؤول-روسي-في-أفريقيا-الوسطى-1071279408.html

الأمم المتحدة تدين استهداف مسؤول روسي في أفريقيا الوسطى

الأمم المتحدة تدين استهداف مسؤول روسي في أفريقيا الوسطى

قال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية إن "الأمم المتحدة تدين الهجمات المماثلة لما حدث لرئيس البيت الثقافي الروسي في... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T19:38+0000

2022-12-16T19:38+0000

2022-12-16T19:38+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603944_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8443cd3011014bcb19539d29522c3625.jpg

وأوضح دوجاريك اليوم الجمعة: "نأمل بصدق في شفاء هذا الرجل، لم يُطلب منا المساعدة بأي شكل من الأشكال في التحقيق، ندين مثل هذه الهجمات".وأعلن الملحق الإعلامي بسفارة روسيا في بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة، عن نقل مدير البيت الثقافي الروسي دميتري سيتي إلى المستشفى عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.وقال الملحق الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة اغتيال ضد مدير البيت الروسي دميتري سيتي صباح اليوم، هو الآن في المستشفى".وصرح رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، اليوم الجمعة، بأن المدير العام للبيت الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، دميتري سيتي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال، سبق وأن تلقى رسالة تدعو "الروس للخروج من أفريقيا".وقال بريغوجين، في تعليق نشر على صفحة شركته "كونكورد"، على الشبكة الاجتماعية الروسية "فكونتاكتي": "في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي اضطهدها الفرنسيون لمئات السنين، وأبادوا السكان ونهبوا ثرواتها، وافتُتح البيت الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى في الأول من شباط/ فبراير 2022، وكان يرأسه دميتري سيتي".وأضاف: "تلقى سيتي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، طردا قادماً من توغو، يحتوي على صورة لابنه الذي يعيش في فرنسا احتوى على ملاحظة تقول في المرة القادمة سيحصل على رأس ابنه إذا لم يخرج الروس من القارة الأفريقية وفتحوا الأبواب أمام الفرنسيين".

https://sputnikarabic.ae/20221216/مدير-البيت-الثقافي-الروسي-في-أفريقيا-يتعرض-لمحاولة-اغتيال-1071261029.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, منظمة الأمم المتحدة