https://sputnikarabic.ae/20221216/الأمم-المتحدة-تقر-بأغلبية-ساحقة-حق-الشعب-الفلسطيني-في-تقرير-مصيره-1071254133.html
الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، أمس الخميس، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T08:29+0000
2022-12-16T08:29+0000
2022-12-16T08:30+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، بأنه صوّت لصالح القرار 168 دولة، مقابل 6 دول رفضت القرار، وامتناع 8 دول عن التصويت.ومن جانبه، عبر السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن شكر وتقدير فلسطين للدول المصوتة لصالح القرار الأممي "الذي يستدعي بعد هذا الانتظار الطويل أن يرى النور وأن يطبق على أرض الواقع"، على حد وصفه.وقدمت القرار مصر، بالتنسيق مع فلسطين، بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو القرار الذي حظي برعاية غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.ورحب رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار حق تقرير المصير، معبرا عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار معتبرا أن حق تقرير المصير حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني.وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أكدت، أمس، أن "الاحتلال الإسرائيلي ماض في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج)، مطالبة بإجراءات دولية وأمريكية حقيقية لحماية حل الدولتين من الإرهاب الإسرائيلي".وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حل الدولتين وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، خاصة في ظل حكم اليمين الإسرائيلي المتطرف أمثال بن غفير وسموتريتش"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأشارت الخارجية، إلى أن "استمرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تهدد بتفجير ساحة الصراع تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا زال يغرق في ردود فعل تقليدية، لا تترجم الى خطوات عملية وضغط حقيقي لوقفها، وهو ما بات يشجع القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في التمرد على الاتفاقيات الموقعة وإرادة السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
https://sputnikarabic.ae/20221129/وزير-خارجية-فلسطين-الحكومة-الإسرائيلية-الجديدة-أكثر-فاشية-من-كل-الحكومات-السابقة-وسنلجأ-لمجلس-الأمن-1070657323.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل
الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
08:29 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، أمس الخميس، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، بأنه صوّت لصالح القرار 168 دولة، مقابل 6 دول رفضت القرار، وامتناع 8 دول عن التصويت.
ومن جانبه، عبر السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة
، عن شكر وتقدير فلسطين للدول المصوتة لصالح القرار الأممي "الذي يستدعي بعد هذا الانتظار الطويل أن يرى النور وأن يطبق على أرض الواقع"، على حد وصفه.
وقدمت القرار مصر، بالتنسيق مع فلسطين، بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو القرار الذي حظي برعاية غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.
ورحب رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار حق تقرير المصير، معبرا عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار معتبرا أن حق تقرير المصير حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية
قد أكدت، أمس، أن "الاحتلال الإسرائيلي ماض في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج)، مطالبة بإجراءات دولية وأمريكية حقيقية لحماية حل الدولتين من الإرهاب الإسرائيلي".
وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حل الدولتين وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، خاصة في ظل حكم اليمين الإسرائيلي المتطرف أمثال بن غفير وسموتريتش"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.
وأشارت الخارجية، إلى أن "استمرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تهدد بتفجير ساحة الصراع تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا زال يغرق في ردود فعل تقليدية، لا تترجم الى خطوات عملية وضغط حقيقي لوقفها، وهو ما بات يشجع القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في التمرد على الاتفاقيات الموقعة وإرادة السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".