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https://sputnikarabic.ae/20221216/الاتحاد-الأوروبي-لـتويتر-بعد-تعليقه-حسابات-صحفيين-العقوبات-قريبا-1071275421.html
الاتحاد الأوروبي لـ"تويتر" بعد تعليقه حسابات صحفيين: العقوبات قريبا
الاتحاد الأوروبي لـ"تويتر" بعد تعليقه حسابات صحفيين: العقوبات قريبا
هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موقع "تويتر" بفرض عقوبات قريبة بعد تعليقه حسابات صحفيين يعملون في وسائل إعلام شهيرة. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T15:58+0000
2022-12-16T15:58+0000
تويتر
إيلون ماسك
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
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جاء ذلك في تغريدة لفيرا يوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية بحسابها على "تويتر".وقالت يوروفا: "تبعث الأنباء حول التعليق التعسفي للصحفيين على تويتر على القلق".وأضافت "يتطلب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي احترام حرية وسائل الإعلام والحقوق الأساسية".وتوجهت المسؤولة الأوروبية إلى مالك تويتر الجديد قائلة: "يجب على إيلون ماسك أن يدرك ذلك، فهناك خطوط حمراء، والعقوبات قريبة".ومساء أمس الخميس، حظر موقع "تويتر"، حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير.وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن من بين هذه الحسابات، التي تم حظرها بشكل مفاجئ، حساب دوني أوسوليفان من شبكة "سي إن إن"، ورايان ماك من صحيفة "نيويورك تايمز"، ودرو هارويل من "واشنطن بوست"، والعديد من الصحفيين الآخرين.كما تم أيضا حظر حساب الصحفي المستقل آرون روبار، الذي أكد نه لم يتلق أي اتصال من "تويتر" بشأن الحظر.يأتي حظر حسابات الصحفيين بعد أن حظر "تويتر"، يوم الأربعاء، حساب "ElonJet"، الذي يتتبع طائرة ماسك الخاصة على منصته، ويتابعه أكثر من 500 ألف متابع.
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سبوتنيك عربي
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تويتر, إيلون ماسك, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
تويتر, إيلون ماسك, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

الاتحاد الأوروبي لـ"تويتر" بعد تعليقه حسابات صحفيين: العقوبات قريبا

15:58 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موقع "تويتر" بفرض عقوبات قريبة بعد تعليقه حسابات صحفيين يعملون في وسائل إعلام شهيرة.
جاء ذلك في تغريدة لفيرا يوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية بحسابها على "تويتر".
وقالت يوروفا: "تبعث الأنباء حول التعليق التعسفي للصحفيين على تويتر على القلق".
وأضافت "يتطلب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي احترام حرية وسائل الإعلام والحقوق الأساسية".
وتوجهت المسؤولة الأوروبية إلى مالك تويتر الجديد قائلة: "يجب على إيلون ماسك أن يدرك ذلك، فهناك خطوط حمراء، والعقوبات قريبة".
ومساء أمس الخميس، حظر موقع "تويتر"، حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير.
وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن من بين هذه الحسابات، التي تم حظرها بشكل مفاجئ، حساب دوني أوسوليفان من شبكة "سي إن إن"، ورايان ماك من صحيفة "نيويورك تايمز"، ودرو هارويل من "واشنطن بوست"، والعديد من الصحفيين الآخرين.
كما تم أيضا حظر حساب الصحفي المستقل آرون روبار، الذي أكد نه لم يتلق أي اتصال من "تويتر" بشأن الحظر.
يأتي حظر حسابات الصحفيين بعد أن حظر "تويتر"، يوم الأربعاء، حساب "ElonJet"، الذي يتتبع طائرة ماسك الخاصة على منصته، ويتابعه أكثر من 500 ألف متابع.
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