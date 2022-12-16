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https://sputnikarabic.ae/20221216/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-توريد-محركات-الطائرات-وأجزائها-إلى-روسيا-ضمن-حزمة-العقوبات-الجديدة-1071267032.html
الاتحاد الأوروبي يحظر توريد محركات الطائرات وأجزائها إلى روسيا ضمن حزمة العقوبات الجديدة
الاتحاد الأوروبي يحظر توريد محركات الطائرات وأجزائها إلى روسيا ضمن حزمة العقوبات الجديدة
أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن توسيع الحظر المفروض على الاستثمارات في قطاع التعدين في روسيا، باستثناء الأنشطة المتعلقة بالمواد الخام بالغة... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T14:18+0000
2022-12-16T14:18+0000
العالم
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وقال المجلس في بيان: "سوف يوسع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على صناعة الطاقة الروسية من خلال حظر الاستثمار الجديد في قطاع التعدين الروسي، باستثناء الأنشطة المتعلقة بأنواع معينة من المواد الخام بالغة الأهمية".وفرضت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تدور في الفلك الغربي، عدة حزم من العقوبات على روسيا، وصفت بالأقصى في التاريخ، على خلفية العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس؛ وتهدف العقوبات إلى الحد من عائدات موسكو النفطية.وكان لهذه العقوبات ارتدادات أسوأ على الجهات، التي فرضتها؛ حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، إلى أن الهدف الرئيس للغرب، يتمثل في العمل على تدهور حياة الملايين من الناس؛ مؤكدا أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشكلات، التي يخلقها لها الغرب.
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العالم

الاتحاد الأوروبي يحظر توريد محركات الطائرات وأجزائها إلى روسيا ضمن حزمة العقوبات الجديدة

14:18 GMT 16.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن توسيع الحظر المفروض على الاستثمارات في قطاع التعدين في روسيا، باستثناء الأنشطة المتعلقة بالمواد الخام بالغة الأهمية.
وقال المجلس في بيان: "سوف يوسع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على صناعة الطاقة الروسية من خلال حظر الاستثمار الجديد في قطاع التعدين الروسي، باستثناء الأنشطة المتعلقة بأنواع معينة من المواد الخام بالغة الأهمية".

وفرضت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تدور في الفلك الغربي، عدة حزم من العقوبات على روسيا، وصفت بالأقصى في التاريخ، على خلفية العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس؛ وتهدف العقوبات إلى الحد من عائدات موسكو النفطية.

وكان لهذه العقوبات ارتدادات أسوأ على الجهات، التي فرضتها؛ حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، إلى أن الهدف الرئيس للغرب، يتمثل في العمل على تدهور حياة الملايين من الناس؛ مؤكدا أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشكلات، التي يخلقها لها الغرب.
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