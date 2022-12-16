https://sputnikarabic.ae/20221216/البنتاغون-لا-نسعى-إلى-صراع-مع-روسيا-ونركز-على-تقديم-المساعدة-لأوكرانيا-1071258933.html
البنتاغون: لا نسعى إلى صراع مع روسيا ونركز على تقديم المساعدة لأوكرانيا
البنتاغون: لا نسعى إلى صراع مع روسيا ونركز على تقديم المساعدة لأوكرانيا
صرح البنتاغون الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا، مشيرا إلى أنها تركز على تقديم المساعدة لأوكرانيا فقط... على حد تعبيره. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T10:16+0000
2022-12-16T10:16+0000
2022-12-16T10:19+0000
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واشنطن- سبوتنيك. قال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر، إن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تخطط للتورط في صراع مباشر، إنها تركز فقط على تقديم المزيد من المساعدة الأمنية لأوكرانيا.وقال رايدر في إفادة صحفية أمس الخميس ردا على سؤال بشأن رد فعل الولايات المتحدة على تعليقات روسيا بشأن تقارير حول الصادرات الأمريكية المحتملة لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا، إن الولايات المتحدة لن تسمح "بتعليقات من روسيا تملي المساعدة الأمنية التي نقدمها لأوكرانيا".ويوم الثلاثاء الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وسط سلسلة من الضربات الروسية.وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان إن التسليم المحتمل لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت لأوكرانيا سيكون خطوة استفزازية أخرى من قبل إدارة بايدن ويمكن أن يؤدي إلى "عواقب لا يمكن التنبؤ بها".طالع أيضا: خبير أمريكي: طوربيدات فتاكة تملكها روسيا وإيران ليس لدى الولايات المتحدة مثلها
https://sputnikarabic.ae/20221128/البنتاغون-الاستخدام-الأخير-لقنوات-الاتصال-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-أمر-مشجع--1070642671.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
البنتاغون: لا نسعى إلى صراع مع روسيا ونركز على تقديم المساعدة لأوكرانيا
10:16 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 10:19 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
صرح البنتاغون الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا، مشيرا إلى أنها تركز على تقديم المساعدة لأوكرانيا فقط... على حد تعبيره.
واشنطن- سبوتنيك. قال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر، إن الولايات المتحدة
ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تخطط للتورط في صراع مباشر، إنها تركز فقط على تقديم المزيد من المساعدة الأمنية لأوكرانيا.
وقال رايدر في إفادة صحفية أمس الخميس ردا على سؤال بشأن
رد فعل الولايات المتحدة على تعليقات روسيا بشأن تقارير حول الصادرات الأمريكية المحتملة لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا، إن الولايات المتحدة لن تسمح "بتعليقات من روسيا تملي المساعدة الأمنية التي نقدمها لأوكرانيا".
في الوقت نفسه، لم يقدم رايدر مزيدًا من التفاصيل بشأن شحن أنظمة باتريوت إلى كييف، قائلاً إنه لا توجد إعلانات جديدة لإصدارها.
ويوم الثلاثاء الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وسط سلسلة من الضربات الروسية.
وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان إن التسليم المحتمل لأنظمة الدفاع الجوي
باتريوت لأوكرانيا سيكون خطوة استفزازية أخرى من قبل إدارة بايدن ويمكن أن يؤدي إلى "عواقب لا يمكن التنبؤ بها".