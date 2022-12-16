https://sputnikarabic.ae/20221216/البيت-الأبيض-بايدن-يوقع-على-ميزانية-أسبوعية-للبلاد-1071282336.html
البيت الأبيض: بايدن يوقع على ميزانية أسبوعية للبلاد
البيت الأبيض: بايدن يوقع على ميزانية أسبوعية للبلاد
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على مشروع ميزانية أسبوعية للبلاد، سعيا لمنع الحكومة من الإغلاق بسبب نقص التمويل. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T22:48+0000
2022-12-16T22:48+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وستوفر الميزانية الأسبوعية تمويلا حكوميا في الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول، وتجنب الإغلاق وإعطاء المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية كاملة لعام 2023، وجاءت الموافقة على الميزانية من قبل مجلسي النواب والشيوخ.وفي وقت سابق، أعلن بايدن، أمس الجمعة، اعتزامه الإعلان عن دعم بمنظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا "في غضون بضع دقائق".وذكر بايدن للصحفيين عندما سئل متى سيعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعم دفاع جوي لأوكرانيا: "سوف تسمعون (ذلك) في غضون دقائق قليلة".وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن حزمة المساعدة العسكرية القادمة لأوكرانيا ستتضمن "قدرات دفاع جوي إضافية".قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، هذا الأسبوع، إن كييف تحتاج بشكل بالغ الأهمية إلى مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وعلى وجه التحديد أنظمة الدفاع الجوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: بايدن يوقع على ميزانية أسبوعية للبلاد
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على مشروع ميزانية أسبوعية للبلاد، سعيا لمنع الحكومة من الإغلاق بسبب نقص التمويل.
واشنطن - سبوتنيك. وستوفر الميزانية الأسبوعية تمويلا حكوميا في الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول، وتجنب الإغلاق وإعطاء المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية كاملة لعام 2023، وجاءت الموافقة على الميزانية من قبل مجلسي النواب والشيوخ.
وفي وقت سابق، أعلن بايدن، أمس الجمعة، اعتزامه الإعلان عن دعم بمنظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا
"في غضون بضع دقائق".
وذكر بايدن للصحفيين عندما سئل متى سيعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعم دفاع جوي لأوكرانيا: "سوف تسمعون (ذلك) في غضون دقائق قليلة".
وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن حزمة المساعدة العسكرية القادمة لأوكرانيا ستتضمن "قدرات دفاع جوي إضافية".
قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، هذا الأسبوع، إن كييف تحتاج بشكل بالغ الأهمية إلى مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وعلى وجه التحديد أنظمة الدفاع الجوي.