https://sputnikarabic.ae/20221216/الجماهير-الأرجنتينية-تحتشد-أمام-منزل-جدة-ميسي-1071253085.html
الجماهير الأرجنتينية تحتشد أمام منزل جدة ميسي
الجماهير الأرجنتينية تحتشد أمام منزل جدة ميسي
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا قيل أنه للجماهير الأرجنتينية وهي محتشدة أمام منزل جدة نجم منتخب بلادهم ليونيل ميسي. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T07:55+0000
2022-12-16T07:55+0000
2022-12-16T07:55+0000
رياضة
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ويظهر المقطع حشدا من الجماهير وهم يهتفون ويرددون هتافات باسم ميسي أمام منزل جدته، مؤكدين دعمهم له في نهائي كأس العالم المقرر يوم الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول.هذا وسيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي على ملعب "لوسيل"، وستكون هذه المباراة الأخيرة للنجم الأرجنتيني في بطولة كأس العالم بعدما أعلن في وقت سابق عن ذلك.ونجحت الأرجنتين في تحقيق انتصار مستحق على كرواتيا 3-0، في نصف نهائي المونديال، في ليلة شهدت تألق ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز، حيث أحرز "البرغوث" هدفاً من ركلة جزاء، فيما سجّل ألفاريز ثنائية جاء منها الهدف الأول بطريقة رائعة، بعدما قطع ألفاريز مسافة طويلة راكضاً بالكرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
الجماهير الأرجنتينية تحتشد أمام منزل جدة ميسي
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا قيل أنه للجماهير الأرجنتينية وهي محتشدة أمام منزل جدة نجم منتخب بلادهم ليونيل ميسي.
ويظهر المقطع حشدا من الجماهير وهم يهتفون ويرددون هتافات باسم ميسي أمام منزل جدته، مؤكدين دعمهم له في نهائي كأس العالم المقرر يوم الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول.
هذا وسيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي على ملعب "لوسيل"، وستكون هذه المباراة الأخيرة للنجم الأرجنتيني في بطولة كأس العالم بعدما أعلن في وقت سابق عن ذلك.
ونجحت الأرجنتين في تحقيق انتصار مستحق على كرواتيا 3-0، في نصف نهائي المونديال، في ليلة شهدت تألق ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز، حيث أحرز "البرغوث" هدفاً من ركلة جزاء، فيما سجّل ألفاريز ثنائية جاء منها الهدف الأول بطريقة رائعة، بعدما قطع ألفاريز مسافة طويلة راكضاً بالكرة.