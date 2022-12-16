https://sputnikarabic.ae/20221216/الجيش-اللبناني-يعلن-استلام-3-مروحيات-عسكرية-من-الولايات-المتحدة-صور-1071275786.html
الجيش اللبناني يعلن استلام 3 مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة... صور
الجيش اللبناني يعلن استلام 3 مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة... صور
أعلن لبنان، اليوم الجمعة، تسلم 3 مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T16:36+0000
2022-12-16T16:36+0000
2022-12-16T16:36+0000
العالم العربي
لبنان
الجيش الأمريكي
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وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن قيادة الجيش اللبناني أعلنت تسلمها في قاعدة بيروت الجوية 3 طوافات عسكرية من نوع "HUEY II".وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار برنامج المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، مشيرة إلى أن حفل تسلم المروحيات حضره العميد الركن زياد هيكل نائب رئيس الأركان والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروسي شيا، وعدد من الضباط.من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية "استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة واشنطن برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية، وذلك انطلاقاً من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان".فيما قال نائب رئيس الأركان اللبناني في كلمة خلال الحفل: "يمرُّ وطننا بمرحلة قد تكون الأخطر في تاريخه، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية بثقلها على الوضع الاجتماعي وباتت تهدد لقمة عيش المواطنين".وأضاف هيكل: "بموازاة ذلك، تستمر المؤسسة العسكرية في تنفيذ مهماتها دفاعاً عن لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتتولى مسؤولية مراقبة الحدود وضبطها، وتُواصل الحرب على الإرهاب بشبكاته وخلاياه التخريبية".واعتبر أن المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني "تُطور القدرات العملانية للقوات الجوية وتصب في خدمة أهدافنا الوطنية".وفي السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال الجيش اللبناني إنه تسلم عبر مرفأ بيروت "13 آلية من نوع هامفي، و11 شاحنة، وكمية من الأعتدة العسكرية، في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية الخاصة بالجيش اللبناني".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.
لبنان
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, الجيش الأمريكي
العالم العربي, لبنان, الجيش الأمريكي
الجيش اللبناني يعلن استلام 3 مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة... صور
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أعلن لبنان، اليوم الجمعة، تسلم 3 مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن قيادة الجيش اللبناني
أعلنت تسلمها في قاعدة بيروت الجوية 3 طوافات عسكرية من نوع "HUEY II".
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار برنامج المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، مشيرة إلى أن حفل تسلم المروحيات حضره العميد الركن زياد هيكل نائب رئيس الأركان والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروسي شيا، وعدد من الضباط.
من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية "استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة واشنطن برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية، وذلك انطلاقاً من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان".
فيما قال نائب رئيس الأركان اللبناني في كلمة خلال الحفل: "يمرُّ وطننا بمرحلة قد تكون الأخطر في تاريخه، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية بثقلها على الوضع الاجتماعي وباتت تهدد لقمة عيش المواطنين".
وأضاف هيكل: "بموازاة ذلك، تستمر المؤسسة العسكرية في تنفيذ مهماتها دفاعاً عن لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتتولى مسؤولية مراقبة الحدود وضبطها، وتُواصل الحرب على الإرهاب بشبكاته وخلاياه التخريبية".
واعتبر أن المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني
"تُطور القدرات العملانية للقوات الجوية وتصب في خدمة أهدافنا الوطنية".
وفي السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال الجيش اللبناني إنه تسلم عبر مرفأ بيروت "13 آلية من نوع هامفي، و11 شاحنة، وكمية من الأعتدة العسكرية، في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية الخاصة بالجيش اللبناني".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.