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الحكومة البريطانية تتعاقد مع شركة أمريكية لشراء طائرات دون طيار بقيمة 157 مليون دولار
الحكومة البريطانية تتعاقد مع شركة أمريكية لشراء طائرات دون طيار بقيمة 157 مليون دولار
أعلنت الحكومة البريطانية عن تعاقد أبرمته مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بقيمة 157 مليون دولار لشراء طائرات من دون طيار. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T09:45+0000
2022-12-16T09:54+0000
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ووفقا لبيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، فقد حصلت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للفضاء والدفاع ومقرها المملكة المتحدة على عقد حكومي مدته 10 سنوات لتسليم أكثر من 250 طائرة من دون طيار صغيرة بقيمة 129 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار) إلى القوات المسلحة البريطانية.وقالت الحكومة إن الطائرات دون طيار التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن ستحل محل الأنظمة الجوية المصغرة غير المأهولة الموجودة في الجيش البريطاني، مثل "دستر هاوك 3".وجاء في البيان أن "159 جهازًا من طراز إينداجو4 ذات الأجنحة الدوارة و 105 طائرة بدون طيار "ستالكير في إكس إي 30" ثابتة الأجنحة ، قادرة على تحديد وتحديد الأهداف البعيدة عن المشغل، من المقرر أن يتم تشغيلها بحلول نهاية عام 2024".وأشاد وزير المشتريات الدفاعية أليكس تشالك بالعقد ووصفه بأنه "مثال رائع آخر على الصناعة البريطانية التي تدعم تكنولوجيا الدفاع البريطانية".طالع أيضا: بسبب الطائرات المسيرة... الفوضى تضرب ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما
https://sputnikarabic.ae/20190902/بريطانيا-تدرس-إرسال-طائرات-مسيرة-إلى-منطقة-الخليج-1042772737.html
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الحكومة البريطانية تتعاقد مع شركة أمريكية لشراء طائرات دون طيار بقيمة 157 مليون دولار

09:45 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 16.12.2022)
© AFP 2022 / ISABEL INFANTESريشي سوناك
ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / ISABEL INFANTES
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أعلنت الحكومة البريطانية عن تعاقد أبرمته مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بقيمة 157 مليون دولار لشراء طائرات من دون طيار.
ووفقا لبيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، فقد حصلت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للفضاء والدفاع ومقرها المملكة المتحدة على عقد حكومي مدته 10 سنوات لتسليم أكثر من 250 طائرة من دون طيار صغيرة بقيمة 129 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار) إلى القوات المسلحة البريطانية.
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2 سبتمبر 2019, 05:34 GMT
وقالت الحكومة إن الطائرات دون طيار التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن ستحل محل الأنظمة الجوية المصغرة غير المأهولة الموجودة في الجيش البريطاني، مثل "دستر هاوك 3".
وجاء في البيان أن "159 جهازًا من طراز إينداجو4 ذات الأجنحة الدوارة و 105 طائرة بدون طيار "ستالكير في إكس إي 30" ثابتة الأجنحة ، قادرة على تحديد وتحديد الأهداف البعيدة عن المشغل، من المقرر أن يتم تشغيلها بحلول نهاية عام 2024".

وذكر البيان أن الطائرات المسيرة الجديدة مصممة لتزويد الوحدات العسكرية الصغيرة بقدرات استخباراتية ومراقبة واكتساب أهداف واستطلاع فورية.

وأشاد وزير المشتريات الدفاعية أليكس تشالك بالعقد ووصفه بأنه "مثال رائع آخر على الصناعة البريطانية التي تدعم تكنولوجيا الدفاع البريطانية".
طالع أيضا: بسبب الطائرات المسيرة... الفوضى تضرب ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما
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