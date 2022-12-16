https://sputnikarabic.ae/20221216/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-تستفيد-من-فرض-أوروبا-عقوبات-على-روسيا-1071251244.html
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تستفيد من فرض أوروبا عقوبات على روسيا
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تستفيد من فرض أوروبا عقوبات على روسيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، بأن فرض عقوبات جديدة على روسيا هو اختيار بروكسل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تقوض المصالح الخاصة... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T06:43+0000
2022-12-16T06:43+0000
2022-12-16T06:43+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك" "إنهم يتخلون عن مبادئ السوق، في الطاقة والتمويل وفي العديد من المجالات الأخرى. هذا هو اختيارهم. لكن هذا الخيار، عند تنفيذه في الواقع، يقوض العلاقات الاقتصادية الدولية بالشكل الذي تشكلت به في السنوات الأخيرة ويقوض المصالح الاقتصادية لهذه البلدان".وأضاف غروشكو، أنه بالإضافة إلى ذلك "من المستحيل ألا نرى أن كل هذه العقوبات لها مستفيد، هو الولايات المتحدة".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تستفيد من فرض أوروبا عقوبات على روسيا
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، بأن فرض عقوبات جديدة على روسيا هو اختيار بروكسل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تقوض المصالح الخاصة للدول الأوروبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك" "إنهم يتخلون عن مبادئ السوق، في الطاقة والتمويل وفي العديد من المجالات الأخرى. هذا هو اختيارهم. لكن هذا الخيار، عند تنفيذه في الواقع، يقوض العلاقات الاقتصادية الدولية بالشكل الذي تشكلت به في السنوات الأخيرة ويقوض المصالح الاقتصادية لهذه البلدان".
وأضاف غروشكو، أنه بالإضافة إلى ذلك "من المستحيل ألا نرى أن كل هذه العقوبات لها مستفيد، هو الولايات المتحدة".