https://sputnikarabic.ae/20221216/الخارجية-الروسية-موسكو-تجري-اتصالات-مع-دمشق-بشأن-اقترح-أردوغان-عقد-لقاء-مع-الأسد--1071255731.html
الخارجية الروسية: موسكو تجري اتصالات مع دمشق بشأن اقتراح أردوغان عقد لقاء مع الأسد
الخارجية الروسية: موسكو تجري اتصالات مع دمشق بشأن اقتراح أردوغان عقد لقاء مع الأسد
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تنظر بإيجابية كبيرة بشأن فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقد اجتماع لقادة تركيا... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T08:56+0000
2022-12-16T08:56+0000
2022-12-16T08:57+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال بوغدانوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول نظرة روسيا إلى فكرة أردوغان: "إنها إيجابية للغاية".وأضاف بوغدانوف موضحا: "نجري الآن اتصالات مع الأصدقاء السوريين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
الخارجية الروسية: موسكو تجري اتصالات مع دمشق بشأن اقتراح أردوغان عقد لقاء مع الأسد
08:56 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 08:57 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تنظر بإيجابية كبيرة بشأن فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقد اجتماع لقادة تركيا وسوريا وروسيا الاتحادية.
وقال بوغدانوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول نظرة روسيا إلى فكرة أردوغان: "إنها إيجابية للغاية".
وأضاف بوغدانوف موضحا: "نجري الآن اتصالات مع الأصدقاء السوريين".