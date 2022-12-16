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https://sputnikarabic.ae/20221216/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-120-عسكريا-أوكرانيا-على-محاور-مختلفة-1071260662.html
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 120 عسكريا أوكرانيا على محاور مختلفة
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 120 عسكريا أوكرانيا على محاور مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة أحبطت هجوما مضادا للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وكبدتها خسائر في الأفراد بلغت نحو 40 شخصا. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:18+0000
2022-12-16T11:18+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية على محور دونيتسك؛ وطردت العدو من مواقعه".وفي مناطق أرتيموفسك وشومي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك بيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية؛ تم صد 3 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وتم القضاء على أكثر من 40 فردا بين قتيل وجريح وتدمير ثلاث عربات مدرعة وسيارتين".وجاء في بيان الدفاع الروسية: "جرى القضاء على ما يصل إلى 20 جندياً أوكرانياً وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة، على محور كوبيانسك، وذلك نتيجة النيران التي تعرضت لها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بلدتي بيريستوفوي وكيسلوفكا بمقاطعة خاركوف".وأشارت الوزارة إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، تم كشف والقضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدتي، تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وتريفوناي ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن العملية تهدف روسيا إلى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، أقرت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
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الدفاع الروسية: القضاء على نحو 120 عسكريا أوكرانيا على محاور مختلفة

11:18 GMT 16.12.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة أحبطت هجوما مضادا للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وكبدتها خسائر في الأفراد بلغت نحو 40 شخصا.
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية على محور دونيتسك؛ وطردت العدو من مواقعه".

وفي مناطق أرتيموفسك وشومي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك بيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية؛ تم صد 3 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وتم القضاء على أكثر من 40 فردا بين قتيل وجريح وتدمير ثلاث عربات مدرعة وسيارتين".
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "جرى القضاء على ما يصل إلى 20 جندياً أوكرانياً وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة، على محور كوبيانسك، وذلك نتيجة النيران التي تعرضت لها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بلدتي بيريستوفوي وكيسلوفكا بمقاطعة خاركوف".
وأشارت الوزارة إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، تم كشف والقضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدتي، تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وتريفوناي ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن العملية تهدف روسيا إلى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

ورداً على ذلك، أقرت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
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