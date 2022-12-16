https://sputnikarabic.ae/20221216/الرئیس-الإيراني-حسابات-العدو-في-المؤامرة-الأخيرة-كانت-خاطئة-1071257410.html
الرئیس الإيراني: حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة
الرئیس الإيراني: حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة، كما حدث في حساباته ومؤامراته السابقة". 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T09:40+0000
2022-12-16T09:40+0000
2022-12-16T09:52+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4269071aae699bcab2d548cd8cefacc.jpg
وأضاف رئيسي في تصريحات له، مساء أمس الخميس، خلال اجتماع مع جمع من أهالي مدينة نهبندان بمحافظة "خراسان الجنوبية" شرقي إيران أن حضور الشعب الإيراني الواعي يمنع تحقق أهداف المؤامرات التي يحيكها العدو، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأوضح أنه "في المؤامرة الأخیرة ظن الأعداء أن بإمكانهم خداع الشعب الإيراني بإطلاق شعارات خادعة وجذابة".وأشار رئيسي إلى أن "الأعداء ظنوا أن الشعب الإیراني يثق بهم من خلال إطلاق شعارات عن الحياة والحرية، إلا أن شعبنا يقض ويدرك المغزى من هذه الشعارات فإنهم يسلبون أرواح الناس ولا يمنحون الحياة لأي شخص في العالم".وتابع: "ماذا فعلتم بالشعب المظلوم والمسلم في أفغانستان خلال عقدين من حضورکم في هذا البلد؟"، مشيرا إلى أن "الحضور النشط لأبناء الشعب ووعیهم وبصيرتهم جعل العدو عاجزا عن تحقيق أغراضه وتنفيذ مؤامراته".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد "اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وقالت إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20221207/رئيسي-الأمريكيون-يسعون-إلى-جعل-إيران-مثل-سوريا-1070956961.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cd37d142b8757f294ae9061480ffaf6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
الرئیس الإيراني: حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة
09:40 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 09:52 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة، كما حدث في حساباته ومؤامراته السابقة".
وأضاف رئيسي في تصريحات له، مساء أمس الخميس، خلال اجتماع مع جمع من أهالي مدينة نهبندان بمحافظة "خراسان الجنوبية" شرقي إيران أن حضور الشعب الإيراني الواعي يمنع تحقق أهداف المؤامرات التي يحيكها العدو، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا".
وأوضح أنه "في المؤامرة الأخیرة ظن الأعداء أن بإمكانهم خداع الشعب الإيراني بإطلاق شعارات خادعة وجذابة".
وأشار رئيسي إلى أن "الأعداء ظنوا أن الشعب الإیراني
يثق بهم من خلال إطلاق شعارات عن الحياة والحرية، إلا أن شعبنا يقض ويدرك المغزى من هذه الشعارات فإنهم يسلبون أرواح الناس ولا يمنحون الحياة لأي شخص في العالم".
وتابع: "ماذا فعلتم بالشعب المظلوم والمسلم في أفغانستان خلال عقدين من حضورکم في هذا البلد؟"، مشيرا إلى أن "الحضور النشط لأبناء الشعب ووعیهم وبصيرتهم جعل العدو عاجزا عن تحقيق أغراضه وتنفيذ مؤامراته".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد "اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".
وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب
والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وقالت إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.