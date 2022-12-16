https://sputnikarabic.ae/20221216/السعودية-تطالب-بتحقيق-فوري-وشفاف-في-مقتل-جندي-أيرلندي-من-اليونيفيل-بلبنان-1071281095.html

السعودية تطالب بتحقيق "فوري وشفاف" في مقتل جندي أيرلندي من "اليونيفيل" بلبنان

السعودية تطالب بتحقيق "فوري وشفاف" في مقتل جندي أيرلندي من "اليونيفيل" بلبنان

أدانت السعودية، مساء اليوم الجمعة، الهجوم على قوة الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" والذي أسفر عن مقتل جندي أيرلندي، وطالبت بتحقيق "فوري وشفاف" حول ملابسات... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T21:17+0000

2022-12-16T21:17+0000

2022-12-16T21:17+0000

السعودية

اليونيفيل

لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104397/01/1043970117_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_4010c893e18d6304c834b5649e0a5b82.jpg

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب جمهورية لبنان، والذي أدى لمقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين".وعبرت عن رفض المملكة التام لجميع أشكال العنف، مؤكدة "دعم السعودية لبعثة "اليونيفل".وتقدمت السعودية "بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب إيرلندا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".وأمس الخميس، تعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".وفي السياق، قال النائب أيوب حميد لـ"سبوتنيك" إنه "بالمبدأ، إن وجود قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان منذ عام 1978 هو مجال ترحيب من الأهالي، ونحن في حركة أمل نحرص على طيب العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية وجميع القوى المتواجدة المنضوية في إطار مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان، ولذلك أي أمر ينغص هذه العلاقة بين الأهالي وبين قوات الطوارئ هو من جانبنا مرفوض".وأضاف حميد "نؤكد على حفظ هذه العلاقات بشكل دائم ونأسف أن يقع بعض الأحداث وآخرها ما حصل ليل أمس والذي أودى بحياة أحد جنود القوات الأيرلندية، ولذلك نحن نحزن و نأسف أشد الحزن على من مات خارج أرضه وسعيًا إلى حفظ السلام في جنوب لبنان".من جانبه، استبعد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة، العميد المتقاعد هشام جابر، في حديث لـ "سبوتنيك" أن يكون الحادث مقصود أو مدبر لأنه لا مصلحة لأحد بحصول هذا الحادث الخطير.واعتبر أن "الموضوع باختصار أن "حزب الله" هو المتضرر الأول مما حصل لأنه يراعي القرار 1701 منذ صدوره وليس لديه وجود مسلح ظاهر يعني في جنوب الليطاني، منطقة العاقبية تحوي مسلحين لـ"حركة أمل" كما يقال وهناك من يقول إن من قام بالعمل جماعة من القرية مسلحين، وكلنا نعلم أن لبنان كله فيه سلاح، ولكن كيف تمت العملية بأقل من ساعة أو ربع ساعة هو الأمر الذي نريد أن نفهمه".

https://sputnikarabic.ae/20221216/خبير-عسكري-حادث-مقتل-جندي-أيرلندي-جنوبي-لبنان-غير-مدبر-ولن-يكون-له-تداعيات--1071265004.html

السعودية

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, اليونيفيل, لبنان, العالم العربي