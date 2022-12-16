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السلطات الروسية: الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على القرم صنعتها شركة أمريكية
https://sputnikarabic.ae/20221216/السلطات-الروسية-الطائرات-المسيرة-المستخدمة-في-الهجمات-على-القرم-صنعتها-شركة-أمريكية-1071257724.html
السلطات الروسية: الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على القرم صنعتها شركة أمريكية
السلطات الروسية: الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على القرم صنعتها شركة أمريكية
تم تصنيع الطائرات المسيرة التي استخدمتها أوكرانيا لشن هجمات على شبه جزيرة القرم ومناطق روسية أخرى في شركة "Spektreworks" الأمريكية، وفقًا لمواد السلطات المختصة... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T09:50+0000
2022-12-16T09:57+0000
رصد عسكري
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ويذكر على وجه الخصوص أن "السلطات المختصة في روسيا قامت بتحليل المكونات الإلكترونية للطائرات المسيرة التي تم اعتراضها والتي تستخدمها أوكرانيا لمهاجمة مرافق البنية التحتية الروسية، ولا سيما في سيفاستوبول، وجمهورية القرم، وكورسك ، وبيلغورود. ومناطق فورونيج ".وتؤكد هذه الحقائق، وفقا للجانب الروسي، تورط المباشر للولايات المتحدة وبولندا، اللتين تقدمان، بوصفهما طرفين فعليين في النزاع، دعما عسكريا ولوجستيا هائلا للنظام في كييف، في إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية مشتركة معها على أراضي روسيا".
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رصد عسكري
رصد عسكري

السلطات الروسية: الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على القرم صنعتها شركة أمريكية

09:50 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 16.12.2022)
© AFP 2022 / NOEL CELISطائرة صينية مسيرة وينغ لونغ
طائرة صينية مسيرة وينغ لونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / NOEL CELIS
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تم تصنيع الطائرات المسيرة التي استخدمتها أوكرانيا لشن هجمات على شبه جزيرة القرم ومناطق روسية أخرى في شركة "Spektreworks" الأمريكية، وفقًا لمواد السلطات المختصة في روسيا.
ويذكر على وجه الخصوص أن "السلطات المختصة في روسيا قامت بتحليل المكونات الإلكترونية للطائرات المسيرة التي تم اعتراضها والتي تستخدمها أوكرانيا لمهاجمة مرافق البنية التحتية الروسية، ولا سيما في سيفاستوبول، وجمهورية القرم، وكورسك ، وبيلغورود. ومناطق فورونيج ".

وجاء أيضا في المادة التي حصلت عليها "سبوتنيك": "ثبت أن إلكترونيات الطيران ومحطات التحكم للطائرات المسيرة تم تصنيعها في شركة "Spektreworks" الأمريكية، التي أجرت تعديلها واختبارها الأولي في مطار سكوتسديل، أريزونا. وتم التجميع النهائي واختبارات الطيران لهذه الطائرات في وقت لاحق، على أراضي بولندا في منطقة مطار رزيسزو، الذي تستخدمه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي كمحور إمداد رئيسي للتشكيلات المسلحة الأوكرانية. وتم تركيب الرؤوس الحربية وبرمجة مهمة الطيران والإطلاق الفعلي بالقرب من أوديسا وكريفوي روغ".

وتؤكد هذه الحقائق، وفقا للجانب الروسي، تورط المباشر للولايات المتحدة وبولندا، اللتين تقدمان، بوصفهما طرفين فعليين في النزاع، دعما عسكريا ولوجستيا هائلا للنظام في كييف، في إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية مشتركة معها على أراضي روسيا".
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