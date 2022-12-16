https://sputnikarabic.ae/20221216/الشركات-الروسية-الكبرى-تعتزم-استخراج-المعادن-في-جمهورية-دونتيسك-الشعبية--1071252846.html
الشركات الروسية تعتزم استخراج المعادن النادرة في جمهورية دونتيسك الشعبية
الشركات الروسية تعتزم استخراج المعادن النادرة في جمهورية دونتيسك الشعبية
أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية دونيتسك، فلاديمير إيزيكوف، أن الشركات الروسية الكبرى مهتمة بالعمل واستخراج المعادن الأرضية النادرة في الجمهورية. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T07:50+0000
2022-12-16T07:50+0000
2022-12-16T08:06+0000
روسيا
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وقال إيزيكوف "يمكنني أن أقول بشكل منفصل عن احتياطيات باطن الأرض ذات الأهمية الفيدرالية، حيث يتم تنفيذ المشاريع والدراسات بالاشتراك مع الوكالة الفيدرالية لاستخدام التربة من حيث احتياطيات معينة من العناصر الأرضية النادرة".وأضاف إيزيكوف: "الشركات الروسية الحكومية الكبرى مهتمة بنا، بما في ذلك تنظيم استخراج أنواع معينة من التربة تحت الأرض، واحتياطيات معادن أرضية نادرة "، لافتاً أن دونيتسك تتفاوض مع الشركات الروسية للاستثمار في تنظيم استخراج ومعالجة هذه العناصر نفسها.وشدد ايزيكوف أن الفحم المستخرج من جمهورية دونيتسك لديه إمكانات جادة للتصدير وهو مطلوب بشدة في السوق العالمية.وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو أن منطقة مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول والتي تضررت بشدة أثناء الأعمال العسكرية ستتحول إلى منطقة صناعية بحلول عام 2035.
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روسيا
الشركات الروسية تعتزم استخراج المعادن النادرة في جمهورية دونتيسك الشعبية
07:50 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 08:06 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية دونيتسك، فلاديمير إيزيكوف، أن الشركات الروسية الكبرى مهتمة بالعمل واستخراج المعادن الأرضية النادرة في الجمهورية.
وقال إيزيكوف "يمكنني أن أقول بشكل منفصل عن احتياطيات باطن الأرض ذات الأهمية الفيدرالية، حيث يتم تنفيذ المشاريع والدراسات بالاشتراك مع الوكالة الفيدرالية لاستخدام التربة من حيث احتياطيات معينة من العناصر الأرضية النادرة".
وأضاف إيزيكوف: "الشركات الروسية الحكومية الكبرى مهتمة بنا، بما في ذلك تنظيم استخراج أنواع معينة من التربة تحت الأرض، واحتياطيات معادن أرضية نادرة "، لافتاً أن دونيتسك تتفاوض مع الشركات الروسية للاستثمار في تنظيم استخراج ومعالجة هذه العناصر نفسها.
وشدد ايزيكوف أن الفحم المستخرج من جمهورية دونيتسك لديه إمكانات جادة للتصدير وهو مطلوب بشدة في السوق العالمية.
وفي وقت سابق، أعلن
رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو أن منطقة مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول والتي تضررت بشدة أثناء الأعمال العسكرية ستتحول إلى منطقة صناعية بحلول عام 2035.