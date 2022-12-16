عربي
https://sputnikarabic.ae/20221216/الشركات-الروسية-الكبرى-تعتزم-استخراج-المعادن-في-جمهورية-دونتيسك-الشعبية--1071252846.html
الشركات الروسية تعتزم استخراج المعادن النادرة في جمهورية دونتيسك الشعبية
الشركات الروسية تعتزم استخراج المعادن النادرة في جمهورية دونتيسك الشعبية
أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية دونيتسك، فلاديمير إيزيكوف، أن الشركات الروسية الكبرى مهتمة بالعمل واستخراج المعادن الأرضية النادرة في الجمهورية. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T07:50+0000
2022-12-16T08:06+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102456/43/1024564387_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_c16605b116bb33a1f378076094c4aa6d.jpg
وقال إيزيكوف "يمكنني أن أقول بشكل منفصل عن احتياطيات باطن الأرض ذات الأهمية الفيدرالية، حيث يتم تنفيذ المشاريع والدراسات بالاشتراك مع الوكالة الفيدرالية لاستخدام التربة من حيث احتياطيات معينة من العناصر الأرضية النادرة".وأضاف إيزيكوف: "الشركات الروسية الحكومية الكبرى مهتمة بنا، بما في ذلك تنظيم استخراج أنواع معينة من التربة تحت الأرض، واحتياطيات معادن أرضية نادرة "، لافتاً أن دونيتسك تتفاوض مع الشركات الروسية للاستثمار في تنظيم استخراج ومعالجة هذه العناصر نفسها.وشدد ايزيكوف أن الفحم المستخرج من جمهورية دونيتسك لديه إمكانات جادة للتصدير وهو مطلوب بشدة في السوق العالمية.وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو أن منطقة مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول والتي تضررت بشدة أثناء الأعمال العسكرية ستتحول إلى منطقة صناعية بحلول عام 2035.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102456/43/1024564387_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_dac6269fbee36147ac3771a851ca6172.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الشركات الروسية تعتزم استخراج المعادن النادرة في جمهورية دونتيسك الشعبية

07:50 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 08:06 GMT 16.12.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمصنع المعادن في محافظة حماة، سوريا
مصنع المعادن في محافظة حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية دونيتسك، فلاديمير إيزيكوف، أن الشركات الروسية الكبرى مهتمة بالعمل واستخراج المعادن الأرضية النادرة في الجمهورية.
وقال إيزيكوف "يمكنني أن أقول بشكل منفصل عن احتياطيات باطن الأرض ذات الأهمية الفيدرالية، حيث يتم تنفيذ المشاريع والدراسات بالاشتراك مع الوكالة الفيدرالية لاستخدام التربة من حيث احتياطيات معينة من العناصر الأرضية النادرة".
وأضاف إيزيكوف: "الشركات الروسية الحكومية الكبرى مهتمة بنا، بما في ذلك تنظيم استخراج أنواع معينة من التربة تحت الأرض، واحتياطيات معادن أرضية نادرة "، لافتاً أن دونيتسك تتفاوض مع الشركات الروسية للاستثمار في تنظيم استخراج ومعالجة هذه العناصر نفسها.
وشدد ايزيكوف أن الفحم المستخرج من جمهورية دونيتسك لديه إمكانات جادة للتصدير وهو مطلوب بشدة في السوق العالمية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو أن منطقة مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول والتي تضررت بشدة أثناء الأعمال العسكرية ستتحول إلى منطقة صناعية بحلول عام 2035.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала