https://sputnikarabic.ae/20221216/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ستاخانوف-في-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1071249843.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T04:53+0000
2022-12-16T04:53+0000
2022-12-16T05:13+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان على حسابه عبر تطبيق "تلغرام" أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 02.26 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)".وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
04:53 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 05:13 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ من منظومة "هيمارس" الأمريكية على مدينة ستخانوف بلوغانسك.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان على حسابه عبر تطبيق "تلغرام" أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 02.26 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)".
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.