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الكرملين: بوتين يعتزم زيارة بيلاروسيا يوم 19 ديسمبر الجاري
الكرملين: بوتين يعتزم زيارة بيلاروسيا يوم 19 ديسمبر الجاري
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة عمل إلى دولة بيلاروسيا، لبحث الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين البلدين. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T10:44+0000
2022-12-16T10:47+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "بدعوة من رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، سيزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مينسك يوم 19 ديسمبر في زيارة عمل. ومن المقرر خلال المحادثات بحث المسائل الرئيسية لآفاق تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية في إطار الشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التعاون والتكامل في إطار الدولة الاتحادية (اتحاد روسيا وبيلاروسيا)، وكذلك الموضوعات الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".من جانبه ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال، في مينسك، ستشمل التكامل الروسي - البيلاروسي، بما في ذلك وفي إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.هذا وشكلت بيلاروسيا قاعدة خلفية للقوات الروسية عقب بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن البلدان عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة غرضها "دفاعي" بحت بحسب مينسك.ورداً على التهديدات الأمنية التي يمثلها تواجد قوات "الناتو" على حدود البلدين (روسيا وبيلاروسيا)، طلب الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو في لقاء مع نظيره الروسي، بوتين المساعدة في تحديث الطائرات حتى يمكنها حمل رؤوس نووية.ولاحقا، أعلن لوكاشينكو عن الانتهاء من عملية إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.
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الكرملين: بوتين يعتزم زيارة بيلاروسيا يوم 19 ديسمبر الجاري

10:44 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 10:47 GMT 16.12.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة عمل إلى دولة بيلاروسيا، لبحث الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين البلدين.
وجاء في بيان الكرملين: "بدعوة من رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، سيزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مينسك يوم 19 ديسمبر في زيارة عمل. ومن المقرر خلال المحادثات بحث المسائل الرئيسية لآفاق تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية في إطار الشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التعاون والتكامل في إطار الدولة الاتحادية (اتحاد روسيا وبيلاروسيا)، وكذلك الموضوعات الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

من جانبه ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال، في مينسك، ستشمل التكامل الروسي - البيلاروسي، بما في ذلك وفي إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.

هذا وشكلت بيلاروسيا قاعدة خلفية للقوات الروسية عقب بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن البلدان عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة غرضها "دفاعي" بحت بحسب مينسك.

ورداً على التهديدات الأمنية التي يمثلها تواجد قوات "الناتو" على حدود البلدين (روسيا وبيلاروسيا)، طلب الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو في لقاء مع نظيره الروسي، بوتين المساعدة في تحديث الطائرات حتى يمكنها حمل رؤوس نووية.

ولاحقا، أعلن لوكاشينكو عن الانتهاء من عملية إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.
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