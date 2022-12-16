https://sputnikarabic.ae/20221216/المغرب-يستضيف-كأس-العالم-للأندية-في-نبأ-يحمل-فرحة-كبيرة-لجماهير-الأهلي-المصري-1071261439.html
المغرب يستضيف كأس العالم للأندية في نبأ يحمل فرحة كبيرة لجماهير الأهلي المصري
المغرب يستضيف كأس العالم للأندية في نبأ يحمل فرحة كبيرة لجماهير الأهلي المصري
قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية ستقام في المغرب في شهر فبراير/ شباط. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:49+0000
2022-12-16T11:49+0000
2022-12-16T11:50+0000
رياضة
مجتمع
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وستكون المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علماً بأن النسخة الأخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتوج فيها تشلسي الإنجليزي.وكشف إنفانتينو في مؤتمر صحفي عن مصادقة مجلس "الفيفا" على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقا بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعليا بمثابة كأس العالم".وبحسب الفقرة الرابعة في اللائحة، لا يسمح لفريقين من نفس الدولة المشاركة في البطولة، وبما أن "الوداد" المغربي سيشارك كمستضيف، يحق للأهلي المشاركة كممثل عن القارة الإفريقية وفقًا للائحة إذ حصد وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20220530/الوداد-يضرب-الأهلي-بثنائية-ويتوج-بدوري-الأبطال-1062907430.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رياضة, مجتمع
المغرب يستضيف كأس العالم للأندية في نبأ يحمل فرحة كبيرة لجماهير الأهلي المصري
11:49 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 11:50 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية ستقام في المغرب في شهر فبراير/ شباط.
وستكون المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علماً بأن النسخة الأخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتوج فيها تشلسي الإنجليزي.
وكشف إنفانتينو في مؤتمر صحفي
عن مصادقة مجلس "الفيفا" على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقا بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعليا بمثابة كأس العالم".
ويحمل هذا الإعلان نبأ سارا بالنسبة إلى جماهير النادي الأهلي المصري، لأنه وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا التي فاز بها "الوداد" المغربي.
وبحسب الفقرة الرابعة في اللائحة، لا يسمح لفريقين من نفس الدولة المشاركة في البطولة، وبما أن "الوداد" المغربي سيشارك كمستضيف، يحق للأهلي المشاركة كممثل عن القارة الإفريقية وفقًا للائحة إذ حصد وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.