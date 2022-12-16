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https://sputnikarabic.ae/20221216/المفوضية-الأوروبية-لإيلون-ماسك-يجب-أن-تدرك-أن-هناك-خطوطا-حمراء-وهناك-عقوبات-قادمة-1071262302.html
المفوضية الأوروبية لإيلون ماسك: يجب أن تدرك أن هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قادمة
المفوضية الأوروبية لإيلون ماسك: يجب أن تدرك أن هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قادمة
هددت المفوضية الأوروبية رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، بسبب تعليقه حسابات بعض الصحفيين والإعلاميين على تويتر. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T12:14+0000
2022-12-16T12:14+0000
إيلون ماسك
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ووفقا لبيان نشرته نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، عبر حسابها في موقع التواصل تويتر، فقد عبرت عن قلق المفوضية من تعليق ماسك لحسابات بعض الصحفيين والإعلاميين.وقالت: "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة"، مهددة ماسك بـ "عقوبات قريبا".وقالت: "القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".وكانت إدارة موقع "تويتر" قد أغلقت حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير، ومن بينها حساب دوني أوسوليفان من شبكة "سي إن إن"، ورايان ماك من صحيفة "نيويورك تايمز"، ودرو هارويل من "واشنطن بوست"، والعديد من الصحفيين الآخرين.وقبلها حظرت المنصة حسابا يستخدم بيانات الرحلات الجوية المتاحة للجمهور لتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة، على الرغم من تعهد المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي بالإبقاء على هذا الحساب احتراما لمبادئ حرية التعبير.طالع أيضا: تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام شهيرة دون تفسير
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إيلون ماسك, تويتر, العالم
إيلون ماسك, تويتر, العالم

المفوضية الأوروبية لإيلون ماسك: يجب أن تدرك أن هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قادمة

12:14 GMT 16.12.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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هددت المفوضية الأوروبية رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، بسبب تعليقه حسابات بعض الصحفيين والإعلاميين على تويتر.
ووفقا لبيان نشرته نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، عبر حسابها في موقع التواصل تويتر، فقد عبرت عن قلق المفوضية من تعليق ماسك لحسابات بعض الصحفيين والإعلاميين.
وقالت: "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة"، مهددة ماسك بـ "عقوبات قريبا".
وقالت: "القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".

وأضافت "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قريبا".

وكانت إدارة موقع "تويتر" قد أغلقت حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير، ومن بينها حساب دوني أوسوليفان من شبكة "سي إن إن"، ورايان ماك من صحيفة "نيويورك تايمز"، ودرو هارويل من "واشنطن بوست"، والعديد من الصحفيين الآخرين.
وقبلها حظرت المنصة حسابا يستخدم بيانات الرحلات الجوية المتاحة للجمهور لتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة، على الرغم من تعهد المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي بالإبقاء على هذا الحساب احتراما لمبادئ حرية التعبير.
طالع أيضا: تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام شهيرة دون تفسير
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