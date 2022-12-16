https://sputnikarabic.ae/20221216/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-تجريان-محادثات-فضائية-في-سيئول-1071282702.html
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان محادثات فضائية في سيئول
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان محادثات فضائية في سيئول
أجرى كبار الدبلوماسيين والمسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين محادثات في مجال الفضاء الأسبوع الجاري بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول، حيث ناقشوا الاستكشاف... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T23:43+0000
2022-12-16T23:43+0000
2022-12-16T23:43+0000
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سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الكوية الجنوبية في بيان إن "مسؤولي الفضاء بالولايات المتحدة وكوريا ناقشوا العديد من جوانب التعاون الثنائي في مجال الفضاء، بما في ذلك الاستخدام المستدام للفضاء الخارجي، وسياسة الفضاء وحوكمته، وأنشطة الفضاء التجارية، وتكنولوجيا الفضاء، وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الأرض"، واختتمت الجلسة يوم الجمعة بعد أن استمرت ليومين.وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم الخميس الماضي، تأكيد التزامهما بمواجهة التهديدات الإلكترونية لكوريا الشمالية.جاء ذلك خلال مشاورات سادسة جرت بين أمريكا وكوريا الجنوبية بشأن السياسة الإلكترونية، من أجل مناقشة سبل تعزيز تعاونهما في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني الدولي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وترأس الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، السفير الأمريكي المتجول للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية، ناثانيال فيك، وسفير وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لشؤون الأمن الدولي، تشو هيون-وو، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان محادثات فضائية في سيئول
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أجرى كبار الدبلوماسيين والمسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين محادثات في مجال الفضاء الأسبوع الجاري بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول، حيث ناقشوا الاستكشاف والتعاون التجاري المستقبلي.
سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الكوية الجنوبية في بيان إن "مسؤولي الفضاء بالولايات المتحدة وكوريا ناقشوا العديد من جوانب التعاون الثنائي في مجال الفضاء، بما في ذلك الاستخدام المستدام للفضاء الخارجي، وسياسة الفضاء وحوكمته، وأنشطة الفضاء التجارية، وتكنولوجيا الفضاء، وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الأرض"، واختتمت الجلسة يوم الجمعة بعد أن استمرت ليومين.
وأضاف البيان أن المسؤولين ناقشوا أيضا التعاون في استكشاف الفضاء ، بما في ذلك من خلال برنامج "آرتمس" ومحطة الفضاء الدولية والتوعية بالمجال البحري المدني، وأوضحت الخارجية أن المشاركين اتفقوا أيضا على إجراء محادثات حول التعاون التجاري خلال العام المقبل.
وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم الخميس الماضي، تأكيد التزامهما بمواجهة التهديدات الإلكترونية
لكوريا الشمالية.
جاء ذلك خلال مشاورات سادسة جرت بين أمريكا وكوريا الجنوبية بشأن السياسة الإلكترونية، من أجل مناقشة سبل تعزيز تعاونهما في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني الدولي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وترأس الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، السفير الأمريكي المتجول للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية، ناثانيال فيك، وسفير وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لشؤون الأمن الدولي، تشو هيون-وو، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.