https://sputnikarabic.ae/20221216/اليمن-مقتل-جندي-وإصابة-3-إثر-تفجيرين-لـ-القاعدة-في-أبين-1071263899.html
اليمن... مقتل جندي وإصابة 3 إثر تفجيرين لـ "القاعدة" في أبين
اليمن... مقتل جندي وإصابة 3 إثر تفجيرين لـ "القاعدة" في أبين
قُتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الجمعة، إثر استهداف مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، آليتين عسكريتين في محافظة أبين الساحلية جنوبي اليمن. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T12:59+0000
2022-12-16T12:59+0000
2022-12-16T13:06+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/1c/1049692003_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_04cf31728ad2f1525eeb338a8ffc325a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن عناصر من "القاعدة" فجرت عبوة ناسفة عن بعد في آلية لقوات الدعم والإسناد تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستهدفت بأخرى آلية عسكرية، أثناء مرورهما على مدخل وادي عومران شرق مديرية مودية شمال شرقي أبين.وأضاف بأن الاستهدافين أسفرا عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، جراح اثنين منهم بليغة.ويأتي التفجيران عقب كمين مماثل، استهدف في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، آلية لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في وادي عومران شرق مديرية مُودية.وفي 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة على وادي عومران بما فيه معسكر لتنظيم القاعدة، عقب مواجهات مع عناصر من التنظيم.وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 أغسطس/ آب الماضي، إطلاق قواته عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين من عناصر "القاعدة".وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم "القاعدة" وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع الصراع في البلد العربي منذ 8 أعوام.وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221215/قتلى-وجرحى-باشتباكات-بين-الجيش-اليمني-وقبليين-في-محافظة-مأرب-1071230953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/1c/1049692003_146:0:2813:2000_1920x0_80_0_0_167a7842a84a165a4eb94cedacb48d3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
اليمن... مقتل جندي وإصابة 3 إثر تفجيرين لـ "القاعدة" في أبين
12:59 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 13:06 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
قُتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الجمعة، إثر استهداف مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، آليتين عسكريتين في محافظة أبين الساحلية جنوبي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن عناصر من "القاعدة" فجرت عبوة ناسفة عن بعد في آلية لقوات الدعم والإسناد تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستهدفت بأخرى آلية عسكرية، أثناء مرورهما على مدخل وادي عومران شرق مديرية مودية شمال شرقي أبين.
وأضاف بأن الاستهدافين أسفرا عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، جراح اثنين منهم بليغة.
ويأتي التفجيران عقب كمين مماثل، استهدف في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، آلية لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي
، في وادي عومران شرق مديرية مُودية.
وفي 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة على وادي عومران بما فيه معسكر لتنظيم القاعدة، عقب مواجهات مع عناصر من التنظيم.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 أغسطس/ آب الماضي، إطلاق قواته عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين من عناصر "القاعدة".
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم "القاعدة" وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.
وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع الصراع في البلد العربي منذ 8 أعوام.
وتسيطر جماعة "أنصار الله
" (الحوثيين) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.