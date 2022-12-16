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https://sputnikarabic.ae/20221216/انفجار-حوض-أسماك-ضخم-طوله-16-مترا-والضحايا-1500-سمكة-فيديو-1071254274.html
انفجار حوض أسماك ضخم طوله 16 مترا والضحايا 1500 سمكة... فيديو
انفجار حوض أسماك ضخم طوله 16 مترا والضحايا 1500 سمكة... فيديو
انفجر حوض أسماك ضخم طوله 16 مترا في أحد الفنادق وسط العاصمة الألمانية برلين، الأمر الذي تسبب بتسرب كميات ضخمة من المياه. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T08:33+0000
2022-12-16T08:35+0000
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قالت خدمات الطوارئ الألمانية إن حوضا ضخما طوله 16 مترا قد انفجر في فندق "راديسون بلو " وسط برلين في ألمانيا.بدورها، أشارت خدمة الإطفاء في برلين إلى أنه تم استدعاء أكثر من 100 رجل إنقاذ للتعامل مع الأضرار التي لحقت بالفندق الواقع في منطقة ميتي بالعاصمة الألمانية، وحيث لا يزال سبب انفجار الحوض الضخم وانهياره غير واضح.وبحسب صحيفة "dw"، فقد تسبب الانهيار بنفوق 1500 سمكة، وتسرب نحو مليون لتر من المياه في المنطقة المحيطة بالفندق.
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مجتمع, نادي الفيديو
مجتمع, نادي الفيديو

انفجار حوض أسماك ضخم طوله 16 مترا والضحايا 1500 سمكة... فيديو

08:33 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 16.12.2022)
© Photo / pixabay/PIRO4D أسماك القرش أسفل مياه البحر
أسماك القرش أسفل مياه البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Photo / pixabay/PIRO4D
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انفجر حوض أسماك ضخم طوله 16 مترا في أحد الفنادق وسط العاصمة الألمانية برلين، الأمر الذي تسبب بتسرب كميات ضخمة من المياه.
قالت خدمات الطوارئ الألمانية إن حوضا ضخما طوله 16 مترا قد انفجر في فندق "راديسون بلو " وسط برلين في ألمانيا.
بدورها، أشارت خدمة الإطفاء في برلين إلى أنه تم استدعاء أكثر من 100 رجل إنقاذ للتعامل مع الأضرار التي لحقت بالفندق الواقع في منطقة ميتي بالعاصمة الألمانية، وحيث لا يزال سبب انفجار الحوض الضخم وانهياره غير واضح.
وبحسب صحيفة "dw"، فقد تسبب الانهيار بنفوق 1500 سمكة، وتسرب نحو مليون لتر من المياه في المنطقة المحيطة بالفندق.
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