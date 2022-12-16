https://sputnikarabic.ae/20221216/بابا-نويل-ينتزع-أشواك-الحصار-والحرب-من-وجوه-أطفال-الحسكة-1071255818.html

"بابا نويل" ينتزع أشواك الحصار والحرب من وجوه أطفال الحسكة

"بابا نويل" ينتزع أشواك الحصار والحرب من وجوه أطفال الحسكة

شرقي سوريا، ثمة مهمة مختلفة يخوضها "بابا نويل" لنزع فتائل الخوف والحاجة التي غرسها الاحتلال والحصار في نفوس الأطفال. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T09:01+0000

2022-12-16T09:01+0000

2022-12-16T09:01+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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خلف لحيته البيضاء، يكاد المرء يلمح علامات الإنهاك تعتلي وجه "بابا نويل" وهو يجوب إحدى الخيم التي تم إنشاؤها في محافظة الحسكة خصيصا للاحتفال به، إذ أن كيس هداياه يصطدم بآلاف الأمنيات التي تختزنها القلوب الصغيرة... أمنيات لا يقوى على تحقيقها بدءا من الحصول على قطرة ماء نظيفة، وقد لا تنتهي عند توقف القصف وتخفيف الحصار الجائر الذي يضرب أعماق حياتهم.محاولا زرع البسمة فوق الوجوه الصغيرة الغارقة في التعب، يهز "باب نويل" جرسه النحاسي دون توقف خلال احتفال أقامته مطرانية السريان الأرثوذكس، يحدوه الأمل في خلق الضجيج الكافي لاتنزاع الآلام التي تحاصر حياة أطفال الجزيرة السورية بالجملة.الاحتفال الذي حضرته مجموعة كبيرة من الأطفال من كافة مكونات المنطقة في ملعب روضة الأمل، ورعاه مطران الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس نيافة الحبر الجليل مار موريس عمسيح، تضمن توزيع هدايا وفقرات موسيقية، وكلمات تعتبر عن الفرح ومعاني الأعياد والأمل بمستقبل مزهر للجزيرة بشكل خاص وسوريا بشكل عام."بِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ"وتابع المطران عمسيح بأن الجزيرة السورية شرقي البلاد، تعاني كثيراً في ظل وجود الاحتلالات وقيامها بسرقة ثروات الشعب السوري والحصار الاقتصادي عليه، مؤكداً على رسالتهم الدائمة بالسلام والأمان وحب الأوطان ،ونقول دائما كما قال الإنجيل "الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ" والرجاء الصالح لبني البشر.رسالة السلامبدوره الأب الفاضل أنطونيوس الحنو كاهن رعية القديس مار جرجس بالحسكة، وسكرتير المطرانية، بين لــ "سبوتنيك" بأنهم يعيشون أيام صعبة في أبرشية الجزيرة والفرات ومحافظة الحسكة شرقي سوريا،لكن رغم كل ذلك ما يزالون على أمل دائم بان الفرح يصنعه الإنسان لنفسه بنفسه ،موضحاً "وهذا ما نعمل عليه خلال أيام الأعياد المجيدة وراس السنة الميلادية الجديدة".مضيفاً : لذلك اليوم نعمل على أن نعيش مع أطفالنا المحرومين من الحياة الطبيعة، لحظات من الفرح والبهجة ،وهي لحظات فرح الميلاد المجيد ،بهدف التخفيف عنهم وعن ذويهم ،ونطلب من الله أن يحل السلام ويرفع عنا جميع المصاعب والشدائد.بابا نويل رمز الفرحمن جانبها مشرفة الاحتفال السيدة فهيمة راهب تمنت عبر "سبوتنيك" للجميع الخير والسلام والصحة الدائمة ،وتمنت أن تعود سوريا كما كانت أمنة مطمئنة من الحروب والويلات،وأنهم من خلال هذا الاحتفال البسيط إرسال رسالة محبة لجميع من الحسكة الجريحة والعطشة.في حين عبرت مجموعة من الأطفال المشاركين في الاحتفال عن فرحهم بقدوم (بابا نويل) ومشاركتهم فرحتهم بمناسبة قدوم الأعياد والسنة الجديدة التي تمنوها أن تكون سنة سلام حقيقة على مدينتهم الحسكة وعلى بلادهم سوريا ،وان ترفع عنهم الحروب والأمراض وتعود المياه تتفق إلى منازلهم بالقريب العاجل، موجهين التحية لكل من يساند بلادهم لتجاوز المحن.

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