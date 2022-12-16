https://sputnikarabic.ae/20221216/بايدن-يعلن-اليوم-عن-تزويد-أوكرانيا-بمنظومات-دفاع-جوي-1071279169.html
بايدن يعلن اليوم عن تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي
بايدن يعلن اليوم عن تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنه يعتزم الإعلان عن دعم بمنظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا "في غضون بضع دقائق". 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T19:22+0000
2022-12-16T19:22+0000
2022-12-16T19:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر بايدن للصحفيين عندما سئل متى سيعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعم دفاع جوي لأوكرانيا: "سوف تسمعون (ذلك) في غضون دقائق قليلة".في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن حزمة المساعدة العسكرية القادمة لأوكرانيا ستتضمن "قدرات دفاع جوي إضافية".قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، هذا الأسبوع، إن كييف تحتاج بشكل بالغ الأهمية إلى مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وعلى وجه التحديد أنظمة الدفاع الجوي.أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة بايدن تدرس إرسال نوع متقدم من نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، يسمى "باتريوت متقدم القدرات 3" أو "باك 3"، إلى أوكرانيا.ذكرت تقارير أن "باك 3" هو خيار تدرسه إدارة بايدن من أجل تمكين أوكرانيا من اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات.تستخدم القوات الروسية الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وكذلك الطائرات دون طيار - من بين وسائل عسكرية أخرى - لتدمير البنية التحتية العسكرية والأهداف الحربية الأوكرانية بدقة بالغة.بالأمس، قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" سيخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي، والولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تصعيد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20221213/واشنطن-تضع-اللمسات-الأخيرة-لإرسال-صواريخ-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1071174044.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, جو بايدن
أخبار أوكرانيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, جو بايدن
بايدن يعلن اليوم عن تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنه يعتزم الإعلان عن دعم بمنظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا "في غضون بضع دقائق".
واشنطن - سبوتنيك
. وذكر بايدن للصحفيين عندما سئل متى سيعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعم دفاع جوي لأوكرانيا: "سوف تسمعون (ذلك) في غضون دقائق قليلة".
في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن حزمة المساعدة العسكرية القادمة لأوكرانيا ستتضمن "قدرات دفاع جوي إضافية".
قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، هذا الأسبوع، إن كييف تحتاج بشكل بالغ الأهمية إلى مزيد من الأسلحة
من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وعلى وجه التحديد أنظمة الدفاع الجوي.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة بايدن تدرس إرسال نوع متقدم من نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، يسمى "باتريوت متقدم القدرات 3" أو "باك 3"، إلى أوكرانيا.
ذكرت تقارير أن "باك 3" هو خيار تدرسه إدارة بايدن من أجل تمكين أوكرانيا من اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات.
تستخدم القوات الروسية الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وكذلك الطائرات دون طيار - من بين وسائل عسكرية أخرى - لتدمير البنية التحتية العسكرية والأهداف الحربية الأوكرانية بدقة بالغة.
بالأمس، قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" سيخلق مخاطر جديدة
على الأمن العالمي، والولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تصعيد الصراع.