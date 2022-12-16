https://sputnikarabic.ae/20221216/بايدن-يوقع-مشروع-قانون-تمويل-مؤقت-لتأخير-إغلاق-الحكومة-الأمريكية-1071281246.html
بايدن يوقع مشروع قانون تمويل مؤقت لتأخير إغلاق الحكومة الأمريكية
بايدن يوقع مشروع قانون تمويل مؤقت لتأخير إغلاق الحكومة الأمريكية
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على مشروع قانون تمويل حكومي قصير الأجل، لمنح الكونغرس مزيدا من الوقت للتفاوض على مشروع قانون شامل للإنفاق، وتأجيل... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T21:17+0000
2022-12-16T21:17+0000
2022-12-16T21:17+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. ووقع بايدن القرار المستمر، الذي أقرّه الكونغرس في وقت سابق من الأسبوع الحالي، لتمويل الحكومة الأمريكية بالمستويات التي تم تخصيصها مسبقا حتى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي، في منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، دون تمرير قرار آخر مستمر أو مشروع قانون إنفاق.ويمنح مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل الكونغرس مزيدا من الوقت للتفاوض على قانون الإنفاق الشامل لمدة عام، قبل نهاية 2022.ومع ذلك، فقد اقترح بعض المشرعين من الحزب الجمهوري بدلا من ذلك، تمرير قرار آخر مستمر في العام الجديد 2023، بحيث يمكّنهم من صياغة مسودة شاملة مع حزبهم، الذي يسيطر على مجلس النواب الأمريكي حاليا، بعد انتخابات التجديد النصفي.
https://sputnikarabic.ae/20221213/بايدن-نأمل-انخفاض-التضخم-بنهاية-العام-المقبل-1071174382.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يوقع مشروع قانون تمويل مؤقت لتأخير إغلاق الحكومة الأمريكية
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وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على مشروع قانون تمويل حكومي قصير الأجل، لمنح الكونغرس مزيدا من الوقت للتفاوض على مشروع قانون شامل للإنفاق، وتأجيل إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة أسبوع.
واشنطن - سبوتنيك. ووقع بايدن القرار المستمر، الذي أقرّه الكونغرس في وقت سابق من الأسبوع الحالي، لتمويل الحكومة الأمريكية بالمستويات التي تم تخصيصها مسبقا حتى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي، في منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، دون تمرير قرار آخر مستمر أو مشروع قانون إنفاق.
ويمنح مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل الكونغرس مزيدا من الوقت للتفاوض على قانون الإنفاق الشامل لمدة عام، قبل نهاية 2022.
ومع ذلك، فقد اقترح بعض المشرعين من الحزب الجمهوري بدلا من ذلك، تمرير قرار آخر مستمر في العام الجديد 2023، بحيث يمكّنهم من صياغة مسودة شاملة مع حزبهم، الذي يسيطر على مجلس النواب الأمريكي حاليا، بعد انتخابات التجديد النصفي
.