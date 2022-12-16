https://sputnikarabic.ae/20221216/بوتين-الحرب-الاقتصادية-الغربية-على-روسيا-لم-تنجح-تصاعد-احتجاجات-الأردن-في-عدة-محافظات-1071266693.html

بوتين: الحرب الاقتصادية الغربية على روسيا لم تنجح... تصاعد احتجاجات الأردن في عدة محافظات

بوتين: الحرب الاقتصادية الغربية على روسيا لم تنجح... تصاعد احتجاجات الأردن في عدة محافظات

بوتين يقول إن الحرب الاقتصادية الغربية على روسيا حاولت سحق التنمية لكنها لم تنجح، وأردوغان يؤكد أن تركيا تسعى لتأسيس آلية مع روسيا وسوريا لتسريع المسار... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T14:16+0000

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2022-12-16T14:16+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين: الحرب الاقتصادية الغربية على روسيا لم تنجح.. أردوغان: تركيا تسعى لتأسيس آلية مع روسيا وسوريا لتسريع المسار الدبلوماسي بوتين: الحرب الاقتصادية الغربية على روسيا لم تنجح.. أردوغان: تركيا تسعى لتأسيس آلية مع روسيا وسوريا لتسريع المسار الدبلوماسي

تصاعد احتجاجات الأردن في عدة محافظات رفضا لرفع أسعار الوقود، والبرلمان الأوروبي يصوّت لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بقطر على خلفية التحقيقات في قضايا فساد.بوتين: الحرب الاقتصادية الغربية على روسيا حاولت سحق التنمية لكنها لم تنجحوصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات الغرب ضد روسيا بـ "الحرب الاقتصادية".وقال بوتين خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية عبر الفيديو، إن شن عقوبات عدوانية غير مسبوقة ضد روسيا، كانت تهدف في وقت قصير، وبشكل أساسي، إلى سحق اقتصاد البلاد من خلال سرقة احتياطيات العملات الأجنبية، وانهيار العملة الوطنية وإحداث تضخم مدمر.إلا أن أهداف الغرب، لم تتحقق على أرض الواقع الذي يراه الجميع، حيث عمل رجال الأعمال والسلطات الروسية بطريقة مركزة ومهنية، وأظهر المواطنون تضامنا ومسؤولية، وبفضل العمل المشترك للحكومة والبنك المركزي الروسي والمواطنين، استقر الوضع".وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا لن تتبع طريق العزلة الذاتية والاكتفاء الذاتي، وإنما سترتقي بالتفاعل مع شركائها في الخارج على مستوى جيد، وسوف تبحث عن شركاء واعدين أكثر من الاتحاد الأوروبي، لإعادة توجيه إمدادات الطاقة، وستزيد إمدادات الغاز نحو الشرق.وأضاف جاسم "وتمتلك روسيا موقعا ومساحة جغرافية كبيرة لذلك كل هذه العوامل لعبت دورا في عدم حصول التأثير الكبير للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا، وبالتأكيد كان هناك تأثير ولكن ليس هذا التأثير الذي كان يريده الغرب حتى ينهار الاقتصاد الروسي وتحدث زعزعة اجتماعية يليها زعزعة سياسية للأوضاع داخل روسيا فقد كان التأثير محدود للغاية ولم يحقق الأهداف التي كانت تتطلع إليها الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص".أردوغان: تركيا تسعى لتأسيس آلية مع روسيا وسوريا لتسريع المسار الدبلوماسيقال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تنظر بإيجابية كبيرة بشأن فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقد اجتماع لقادة تركيا وسوريا وروسيا الاتحادية.وأضاف بوغدانوف أنه تجري الآن اتصالات مع الأصدقاء السوريين".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.جاء ذلك بعد زيارة أردوغان لتركمانستان حيث عرض على بوتين المبادرة بعقد سلسلة من الاجتماعات بين تركيا وروسيا وسوريا لتناول العلاقات مع دمشق والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة.وأشار أردوغان إلى أن أجهزة المخابرات ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية الدول الثلاث يمكنهم الاجتماع. وبعد اجتماعاتهم، ربما يجتمع الزعماء مؤكدا أنه عرض الأمر على الرئيس بوتين.وتسعى روسيا من الأساس الى تخفيض حدة التوتر بين تركيا وسوريا وخاصة في الشمال السوري الذي يتعرض لهجمات تركية بشكل متواصل حيث تقول أنقرة إن جماعات تركية مسلحة تهدد أمنها من هذه المنطقة .وأضاف كوك أنه بالنسبة لمسألة الاتصال المباشر مع حكومة دمشق فاللقاءات الاستخباراتية موجودة بين الجانبين وكذلك بالنسبة لقضية اللاجئين ولما يجري في شرقي الفرات من مجموعات انفصالية، فالحكومة التركية تعرف أن القضية الكردية في شمالي سوريا مرتبطة بالجانب الروسي.تصاعد احتجاجات الأردن في عدة محافظات رفضا لرفع أسعار الوقودتصاعدت حدة المظاهرات في الأردن عقب مقتل ضابط في الشرطة يدعى عبد الرزاق الدلابيح بطلق نار خلال احتجاجات في محافظة معان جنوبي المملكة.وأكد الأمن العام الأردني في بيان مقتل نائب مدير شرطة معان العقيد عبدالرزاق الدلابيح أثناء تأديته الواجب الرسمي في معان". ويشهد الأردن منذ أيام موجة احتجاجات كبيرة في عدة محافظات رفضا لرفع أسعار الوقود.وكان ناشطون على مواقع التواصل في الأردن تداولوا، مسيرة لمئات المحتجين في وسط العاصمة عمان، تزامناً مع إضراب أطلقه سائقو الشاحنات في المملكة؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وانضم له سائقو وسائل نقل أخرى.وتوقف سائقو الشاحنات في الأردن عن العمل جزئياً، ودخلوا في اعتصامات، خاصة في المحافظات الجنوبية الفقيرة؛ لمطالبة الحكومة بخفض أسعار وقود الديزل، قائلين إن التكاليف المتزايدة كبّدتهم خسائر في أعمالهم.ناشد نائب رئيس البرلمان الأردني ونائب رئيس البرلمان العربي خليل حسين عطية، الحكومة التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد تتزايد وتيرتها مثل كرة الثلج ولن تنحسر في المدى القريب، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يزيد سعر عبوة البنزين في الأردن ضعف سعرها في لبنان.وأشار نائب رئيس البرلمان الأردني إلى أن البرلمان يعد الآن مذكرة حجب ثقة عن الحكومة في حال لم تتراجع عن هذه الخطوة ولم تستجب لمطالب الشارع، لافتًا إلى أن الأدوات الدستورية المتاحة في يد البرلمان هي حجب الثقة عن الحكومة وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع ثلاثين نائبًا على هذه المذكرة بحجب الثقة.البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بقطر على خلفية التحقيقات في قضايا فسادأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن "حزمة إصلاحات واسعة النطاق" للعام 2023 على خلفية فضيحة فساد مرتبطة بقطر تطال هذه المؤسسة.وبعد التحقيق القضائي تعهّد البرلمانيون "إنشاء لجنة تحقيق في حالات فساد وانتهاكات من قبل بلدان أخرى" ترمي للتأثير على البرلمان الأوروبي. ويأتي ذلك بعد الفضيحة المدوية التي هزت المؤسسة الأوروبية حول تلقي عدة مسئولين رشاوى من قطر التي نفت كل الاتهامات.وخلال اجتماع في ستراسبورغ صوّت النواب الأوروبيون بشبه إجماع لصالح نص يطالب بتعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح القطرية خلال إجراء تحقيقات قضائية.وكان البرلمان الأوروبي قد أقال نائبة رئيسته النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي، التي يشتبه بتورطها في فضيحة فساد مالي مدوّية، وهي قيد التوقيف حاليا.وكايلي مع مسئولين آخرين متهمون بتلقي أموال من قطر بهدف التأثير على قرار البرلمان الأوروبي وتبييض وجه الدولة الخليجية لكن قطر نفت كل هذه الاتهامات.وأضاف الهيل "ولكن لأن دولة قطر وصلت لنهائيات كأس العالم وسقط الأمر في أيدي الأوروبين العنصريين الذين أرادوا إفشال المونديال أو على الأقل تشويه صورة دولة قطر ولم يكن لديهم سوى أن يتهموا دولة قطر بأنها رشت 14 برلماني أوروبي بما فيهم "إيفا كايلي" نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كما أن "روبرتا متسولا" والتي هى رئيسة البرلمان الأوروبي قالت إن ثمة اعتداء على الديمقراطية الأوروبية ولكنها لم تذكر قطر على الإطلاق".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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