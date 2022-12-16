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https://sputnikarabic.ae/20221216/بوغدانوف-روسيا-لا-تمانع-انضمام-الاتحاد-الأفريقي-إلى-مجموعة-العشرين-1071256566.html
بوغدانوف: روسيا لا تمانع انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين
بوغدانوف: روسيا لا تمانع انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا تمانع انضمام الاتحاد الأفريقي... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T09:18+0000
2022-12-16T09:18+0000
روسيا
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وقال بوغدانوف للصحفيين: "في مجموعة العشرين، لا ينبغي على دولة واحدة، الولايات المتحدة أن تقرر، يجب على الدول العشرين اتخاذ قرار الانضمام أو لا".وأضاف بوغدانوف بالقول: "نحن لا نعارض من حيث المبدأ، بالطبع لدينا بالفعل علاقات متطورة للغاية مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية، ونحن نستعد للقمة بأنفسنا، من الضروري إجراء مشاورات في إطار مجموعة العشرين".وفي وقت سابق، أعلنت موسكو أنها تجري اتصالات مع الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي حول موضوع الشحن المجاني للأسمدة الروسية.
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بوغدانوف: روسيا لا تمانع انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

09:18 GMT 16.12.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا تمانع انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، لكن يجب على جميع المشاركين اتخاذ القرار.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "في مجموعة العشرين، لا ينبغي على دولة واحدة، الولايات المتحدة أن تقرر، يجب على الدول العشرين اتخاذ قرار الانضمام أو لا".
وأضاف بوغدانوف بالقول: "نحن لا نعارض من حيث المبدأ، بالطبع لدينا بالفعل علاقات متطورة للغاية مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية، ونحن نستعد للقمة بأنفسنا، من الضروري إجراء مشاورات في إطار مجموعة العشرين".
وفي وقت سابق، أعلنت موسكو أنها تجري اتصالات مع الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي حول موضوع الشحن المجاني للأسمدة الروسية.
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