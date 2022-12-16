https://sputnikarabic.ae/20221216/بوغدانوف-روسيا-لا-تمانع-انضمام-الاتحاد-الأفريقي-إلى-مجموعة-العشرين-1071256566.html
بوغدانوف: روسيا لا تمانع انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين
بوغدانوف: روسيا لا تمانع انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا تمانع انضمام الاتحاد الأفريقي... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T09:18+0000
2022-12-16T09:18+0000
2022-12-16T09:18+0000
روسيا
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وقال بوغدانوف للصحفيين: "في مجموعة العشرين، لا ينبغي على دولة واحدة، الولايات المتحدة أن تقرر، يجب على الدول العشرين اتخاذ قرار الانضمام أو لا".وأضاف بوغدانوف بالقول: "نحن لا نعارض من حيث المبدأ، بالطبع لدينا بالفعل علاقات متطورة للغاية مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية، ونحن نستعد للقمة بأنفسنا، من الضروري إجراء مشاورات في إطار مجموعة العشرين".وفي وقت سابق، أعلنت موسكو أنها تجري اتصالات مع الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي حول موضوع الشحن المجاني للأسمدة الروسية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوغدانوف: روسيا لا تمانع انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين
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صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا تمانع انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، لكن يجب على جميع المشاركين اتخاذ القرار.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "في مجموعة العشرين، لا ينبغي على دولة واحدة، الولايات المتحدة أن تقرر، يجب على الدول العشرين اتخاذ قرار الانضمام أو لا".
وأضاف بوغدانوف بالقول: "نحن لا نعارض من حيث المبدأ، بالطبع لدينا بالفعل علاقات متطورة للغاية مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية، ونحن نستعد للقمة بأنفسنا، من الضروري إجراء مشاورات في إطار مجموعة العشرين".
وفي وقت سابق، أعلنت
موسكو أنها تجري اتصالات مع الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي حول موضوع الشحن المجاني للأسمدة الروسية.