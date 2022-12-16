https://sputnikarabic.ae/20221216/بيرو-استقالة-وزيرتي-التعليم-والثقافة-و5-آلاف-سائح-عالقون-في-كوسكو-1071279856.html

بيرو... استقالة وزيرتي التعليم والثقافة و5 آلاف سائح عالقون في كوسكو

بيرو... استقالة وزيرتي التعليم والثقافة و5 آلاف سائح عالقون في كوسكو

أعلنت وزيرة التعليم في بيرو، باتريشيا كوريا، استقالتها من منصبها، وسط أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد الأسبوع الماضي. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T19:51+0000

2022-12-16T19:51+0000

2022-12-16T19:54+0000

العالم

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كوريا هي أول من استقال من الحكومة الجديدة للرئيسة دينا بولوارتي، التي تولت السلطة بعد اتهام الرئيس السابق بيدرو كاستيلو بمحاولة انقلاب واعتقاله. بعد ذلك مباشرة، استقالت وزيرة الثقافة سيلفانا روبلز أيضا.في الوقت نفسه، رفضت حكومة بيرو إجراء إصلاح دستوري لدفع الانتخابات العامة التي كان من المفترض إجراؤها العام المقبل.في سياق متصل، قال رئيس بلدية محلي جنوبي البلاد، اليوم الجمعة إن حوالي 5000 سائح تقطعت بهم السبل في كوسكو، بوابة بيرو لقلعة الإنكا في ماتشو بيتشو، بسبب الاحتجاجات على الإطاحة بالرئيس بيدرو كاستيلو.تم إغلاق مطار كوسكو الدولي (ثالث أكبر مطار في بيرو)، الذي يخدم العديد من المواقع السياحية في المنطقة، منذ يوم الاثنين عندما حاول المتظاهرون اقتحام المبنى.كما أغلق المتظاهرون عدة طرق رئيسية في كوسكو، عاصمة الإنكا القديمة.وقال داروين باكا رئيس بلدية ماتشو بيتشو القريبة "هناك 5000 سائح تقطعت بهم السبل في مدينة كوسكو وهم في فنادقهم ينتظرون استئناف الرحلات الجوية".ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، تم تعليق خدمة السكك الحديدية التي تخدم ماتشو بيتشو، ما ترك حوالي 800 سائح تقطعت بهم السبل في بلدة صغيرة عند سفح الجبل حيث تقف قلعة الإنكا.غادر حوالي 200 سائح معظمهم من الأمريكيين والأوروبيين البلدة سيرا على الأقدام على طول مسارات القطار في محاولة للوصول إلى بلدة أولانتايتامبو، على بعد 30 كيلومترا (20 ميلا)، حيث يمكنهم ركوب قطار إلى كوسكو.وقال باكا "ما يخشونه هو الوصول إلى كوسكو ومن ثم عدم قدرتهم على الذهاب إلى بلادهم لأن هذا قد يزداد سوءًا".اندلعت الاضطرابات في بيرو الأسبوع الماضي بعد محاكمة كاستيلو واعتقاله بعد محاولته حل البرلمان والحكم بمرسوم.احتُجز كاستيلو في البداية لمدة سبعة أيام، وأمر يوم الخميس بقضاء 18 شهرا في الحبس الاحتياطي.المدرس اليساري السابق متهم بالتمرد والتآمر، ويمكن أن يُسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانته، وفقا للمدعي العام.أعلنت دينا بولوارت، خليفة كاستيلو، حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة 30 يومًا.وتقول السلطات إن 20 شخصا قتلوا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الأسبوع الماضي.وتوفي ستة أشخاص آخرين في حوادث تتعلق بحواجز الطرق، مثل منعهم من الوصول إلى المستشفى.وأصيب ما لا يقل عن 340 شخصا في الاشتباكات. وتقول الشرطة إن أكثر من 200 ضابط من بين الجرحى.

https://sputnikarabic.ae/20221216/مقتل-20-شخصا-منذ-اندلاع-الاحتجاجات-في-بيرو-1071278534.html

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