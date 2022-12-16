https://sputnikarabic.ae/20221216/بيسكوف-الكرملين-سيدرس-أفكار-كيسنجر-حول-حل-الوضع-الحالي-باهتمام-كبير-1071259097.html
بيسكوف: الكرملين سيدرس أفكار كيسنجر حول حل الوضع الحالي باهتمام كبير
بيسكوف: الكرملين سيدرس أفكار كيسنجر حول حل الوضع الحالي باهتمام كبير
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يتلقى أفكار كيسنجر حول حل الوضع الحالي باهتمام كبير. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T10:27+0000
2022-12-16T10:27+0000
2022-12-16T10:27+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "أوجز كيسنجر في المقال أفكاره حول رؤيته للعالم المستقبلي بين روسيا وأوكرانيا وهيكلية الأمن الأوروبي".حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن امتداد وتوسع الصراع في أوكرانيا محفوف بالمخاطر ويجب حله من خلال المفاوضات.جاءت تصريحات كيسنجر خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية، قال فيها: "واعتبر كيسنجر أن إطالة الحرب سيجعلها شبيهة بالحرب العالمية الأولى، ما سيؤدي إلى توترات وحروب أخرى في المناطق.وأمل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أن تقوم دول الناتو بالاتفاق على ما يجب أن تكون عليه نتائج المفاوضات وما هي النتيجة التي يمكن تحقيقها.وشدد كيسنجر على أهمية عدم تقديم تنازلات كثيرة من قبل الناتو لروسيا، معتقدًا أن الأخيرة يجب ألا تحصل على "أي فائدة" من العملية الخاصة في أوكرانيا وإعادة 15-20% من الأراضي لأوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: الكرملين سيدرس أفكار كيسنجر حول حل الوضع الحالي باهتمام كبير
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يتلقى أفكار كيسنجر حول حل الوضع الحالي باهتمام كبير.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أوجز كيسنجر في المقال أفكاره حول رؤيته للعالم المستقبلي بين روسيا وأوكرانيا وهيكلية الأمن الأوروبي".
وتابع بالقول: "مما لا شك فيه أن موهبة كيسنجر وخبرته مطلوبة دائمًا بشكل خاص في مثل هذه المواقف الحادة سوف ندرس هذه المواد باهتمام كبير. حتى الآن للأسف، لم يكن هذا ممكنا".
حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن امتداد وتوسع الصراع في أوكرانيا محفوف بالمخاطر ويجب حله من خلال المفاوضات.
جاءت تصريحات كيسنجر خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية
، قال فيها: "
إن المفاوضات هي الحل الأفضل لهذا الصراع، توسيع رقعته يهدد بإطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى".
واعتبر كيسنجر أن إطالة الحرب سيجعلها شبيهة بالحرب العالمية الأولى، ما سيؤدي إلى توترات وحروب أخرى في المناطق.
وأمل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أن تقوم دول الناتو بالاتفاق على ما يجب أن تكون عليه نتائج المفاوضات وما هي النتيجة التي يمكن تحقيقها.
وشدد كيسنجر على أهمية عدم تقديم تنازلات كثيرة من قبل الناتو لروسيا، معتقدًا أن الأخيرة يجب ألا تحصل على "أي فائدة" من العملية الخاصة في أوكرانيا وإعادة 15-20% من الأراضي لأوكرانيا.