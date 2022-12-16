https://sputnikarabic.ae/20221216/بيسكوف-روسيا-ستنتهي-قريبا-من-صياغة-ردها-على-قرار-الدول-الغربية-وضع-سقف-لأسعار-النفط-1071259216.html

بيسكوف: روسيا ستنتهي قريبا من صياغة ردها على قرار الدول الغربية وضع سقف لأسعار النفط

بيسكوف: روسيا ستنتهي قريبا من صياغة ردها على قرار الدول الغربية وضع سقف لأسعار النفط

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرد على قرار الدول الغربية وضع سقف لأسعار النفط الروسي، في صيغته النهائية؛ لافتا إلى... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T10:29+0000

2022-12-16T10:29+0000

2022-12-16T10:29+0000

روسيا

أسعار النفط اليوم

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، بهذا الشأن، "يتم الاتفاق على النقاط النهائية. نتوقع حدوث ذلك قريبًا".ودخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر.وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، حدًا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل.وتقليديا، كانت روسيا هي المورد الرئيسي للنفط إلى أوروبا، وغطت حوالي 20 بالمئة من احتياجات دول أوروبا من المواد البترولية.غير أنه، وردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية بوضع تدابير الجزاءات؛ الغرض منها، من بين أمور أخرى، الحد من عائدات موسكو من صادرات النفط.وعقد تحالف "أوبك +" (منظمة مصدري النفط وكبار المنتجين المستقلين) اجتماعه، في 4 ديسمبر الجاري، قبيل دخول القيود حيز التنفيذ؛ حيث تقرر الإبقاء على حصص إنتاج النفط الحالية.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، معلقًا على قرار الاجتماع والحظر المقبل، إن روسيا لن تقبل سقفا لأسعار النفط، حتى لو اضطرت إلى خفض حجم الإنتاج.وأضاف أن مثل هذه القيود، تعد تدخلا في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين، الذين سيعملون وفقا لشروط السوق.

https://sputnikarabic.ae/20221212/بيسكوف-رد-روسيا-على-فرض-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-سينتهي-خلال-الأيام-المقبلة-1071119615.html

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روسيا, أسعار النفط اليوم, أخبار روسيا اليوم